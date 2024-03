Voici l’étonnant volant qui équipera les prochaines voitures électriques de Peugeot

Lorsque Peugeot a présenté son concept-car "Inception" en 2023, son drôle de volant rectangulaire a pour le moins étonné. Surprise : cet "Hypersquare" (puisque c'est son nom) arrivera en série, et ce dès 2026 sur les prochaines 208 et 2008 électriques ! Avec, en prime, l'arrivée du "steer-by-wire", comme le Tesla Cybertruck. Voici ce qu'on sait.

Peugeot a un grand historique de concept-cars, et un des derniers en date fut l’Inception, une sorte de plongée dans le futur de la marque. Ce concept, présenté au CES en 2023, laisse présager des futurs choix technologiques et stylistiques de la marque, et présentait notamment un drôle de volant rectangulaire : l’Hypersquare.

Bonne nouvelle : ce volant va devenir réalité dès 2026 sur la prochaine génération de 208 & 2008 électriques. C’est Linda Jackson, la CEO de Peugeot, qui l’a annoncé à nos confrères britanniques d’Autocar.

Une nouvelle architecture intérieure

Avec cet Hypersquare, Peugeot veut passer à une nouvelle génération de son architecture de planche de bord, dénommée « i-Cockpit ». Ce terme désigne le trio suivant : un petit volant, des compteurs positionnés au-dessus de ce dernier et un écran tactile au centre.

L’i-Cockpit n’a cessé d’évoluer depuis son introduction en 2010, et le dernier 3008 électrique en est un bon exemple, avec une grande dalle incurvée regroupant écran central et compteurs. L’aventure va prendre une autre tournure, donc, avec cet Hypersquare.

« Nous allons faire évoluer la commande de direction. Nous sommes passés d’un beau petit volant rond à une surface très « technologique », qui repose davantage sur une idée de jeu », précise Linda Jackson.

La CEO va plus loin et détaille l’importance de l’habitacle dans le style des prochaines Peugeot : « Nous pensons que c’est important car nous passons beaucoup de temps dans nos voitures », a-t-elle déclaré. « Nous aimons tous avoir une belle voiture, mais est-elle belle à l’intérieur ? Est-elle pratique ? Est-elle ergonomique ? Offre-t-elle le bon système d’infodivertissement ? Pour moi, l’intérieur devient plus important que l’extérieur ».

Nouveau look pour une nouvelle technologie

Ce nouveau volant peut questionner sur sa prise en main, notamment lorsqu’on se rappelle des déboires des propriétaires du « Yoke » de Tesla, qui reprend plus ou moins cette forme. Heureusement, Peugeot a pensé à tout.

Cet Hypersquare bénéficiera ainsi de la technologie « steer-by-wire », notamment utilisée par le Tesla Cybertruck et testé chez Toyota et Lexus. Grâce à cette technologie, qui remplace la colonne de direction par un système électronique, l’amplitude maximale du volant sera drastiquement réduite, permettant de faire demi-tour ou de négocier un rond-point en gardant ses deux mains sur le volant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une technologie manifestement déjà en test partout en Europe, et essayée par des conducteurs et conductrices « lambda » — de quoi s’assurer de la compatibilité de cette technologie avec le grand public. Des tests manifestement concluants, et Linda Jackson va plus loin en assurant que le steer-by-wire va améliorer « quelque chose d’absolument fondamental pour Peugeot : le plaisir de conduire », grâce à « l’agilité et la flexibilité » supérieure permise par cette technologie.

Une arrivée en 2026

Cette interview nous permet également de connaître sa date de mise en production. Il faudrait compter sur 2026, date à laquelle les 208 et 2008 électriques seront renouvelées, en reprenant notamment les grands airs extérieurs du concept Inception.

Un choix d’ailleurs assez logique, puisque c’est ce duo qui avait étrenné la « V1 » du i-Cockpit en 2013. La citadine et le SUV compact devraient en parallèle inaugurer la plateforme « STLA Small » du groupe Stellantis, une évolution de la eCMP actuellement utilisée. C’est l’usine de Vigo, en Espagne, qui devrait se charger de l’assemblage de ces deux modèles.