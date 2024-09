Peugeot va enfin présenter une voiture électrique qu’on n’attendait plus

Deux ans après son lancement, la Peugeot 408 va enfin se décliner en une inédite version 100 % électrique. La berline surélevée électrique fera en effet ses premiers pas devant le public à l’occasion du Mondial de Paris le mois prochain.

Peugeot 408

Un temps un peu en retard par rapport à certains de ses concurrents, Peugeot n’a plus vraiment à rougir dans le domaine de la voiture électrique. Et pour cause, la firme tricolore possède une gamme plutôt fournie, et ce n’est pas encore fini, bien au contraire.

Elle arrive enfin !

Les clients ont désormais le choix entre de nombreux modèles, de la e-208 à la e-5008 récemment essayée, en passant par les e-308 et e-2008, entre autres. Mais un véhicule en particulier se fait beaucoup attendre. Il s’agit de la e-408, qui est évoquée depuis un petit bout de temps déjà, alors que la version thermique a été dévoilée pour la première fois en 2022. Et depuis, silence radio quant à la variante électrique, au point de se faire un peu oublier.

Mais pas pour longtemps, puisque le constructeur vient d’annoncer dans un communiqué que le crossover coupé électrique sera présenté lors du Mondial de Paris, qui ouvre ses portes le 15 octobre prochain. Une première mondiale, donc, pour cette nouvelle déclinaison, qui vient compléter une offre déjà composée de 12 modèles électriques.

Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que Peugeot soit particulièrement loquace sur son e-408, puisqu’il ne donne en fait pas la moindre information technique. Cependant, tout porte à croire que le crossover, cousin de la DS 4, devrait hériter des mêmes caractéristiques que la version électrique de cette dernière. Or, ces dernières viennent tout juste de fuiter sur le site de la marque tricolore. Une aubaine, qui nous permet d’en savoir un peu plus sur ce qui se cachera sous le capot des deux voitures françaises.

La nouvelle e-408 devrait partager son moteur M4 conçu en interne par le groupe Stellantis avec la DS 4 actuellement connue sous le nom de code ED41. Ce dernier, qui équipe déjà la nouvelle e-3008 que nous avions pu essayer, revendique une puissance de 213 chevaux, mais il faudra encore patienter avant de connaître les chiffres du 0 à 100 km/h ainsi que la vitesse maximale. Quant à la batterie, nous avons également déjà quelques informations intéressantes.

Une batterie made in France

En effet, cette dernière devrait être composée de cellules produites en France par ACC, une co-entreprise fondée par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies. Si la situation actuelle y est assez laborieuse, nul doute que les choses devraient finir par s’améliorer, notamment en prévision du démarrage de la fabrication de cette nouvelle e-408. La capacité de sa batterie serait affichée à 57,5 kWh, tandis que l’autonomie devrait rester proche de celle de la DS 4, tournant autour des 450 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP.

Peugeot 408

C’est un peu mieux que la Peugeot e-308, qui atteint les 416 kilomètres avec son pack de 54 kWh. La recharge demanderait 30 minutes pour passer de 20 à 80 %, sans doute à une puissance avoisinant les 100 kW en courant continu. Mais là encore, il faudra tout de même attendre la confirmation officielle du constructeur dans quelques jours. En ce qui concerne le style, ce dernier devrait être quasiment identique à celui de la version thermique, hormis quelques logos spécifiques.

Bien sûr, pas un mot n’a été dit sur le prix de cette nouvelle venue dans la gamme. À titre de comparaison, la Peugeot 408 démarre en France à partir de 37 000 euros avec une motorisation micro-hybride de 136 ch. Quoi qu’il en soit, la version électrique devrait être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, dont le montant maximal pourrait cependant baisser dès l’an prochain. Attention cependant à la concurrence interne : l’e-3008 débute à 44 990 euros hors bonus avec une autonomie bien supérieure de 529 km WLTP.