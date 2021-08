Philips OLED986 : un téléviseur 4K gaming qui va faire du bruit

Philips annonce de nouveaux téléviseurs pour l'automne. Le OLED+986 devrait ravir les joueurs, mais aussi les passionnés de cinéma grâce à un bel investissement sur le son.

Les téléviseurs sont des produits de plus en plus complexes, mêlant beaucoup de technologies pour restituer au mieux l’image… et le son. C’est d’ailleurs les deux axes d’amélioration du Philips OLED+986, nouveau téléviseur haut de gamme de la marque.

Une dalle OLED 4K dernier cri

Attardons-nous d’abord sur l’affichage, puisque l’on parle ici d’un téléviseur. Le produit est équipé d’une dalle 4K « OLED+ » de 65 pouces dont Philips promet qu’elle offrira 20% de luminosité en plus sur un pic comparé à une dalle OLED ordinaire. Elle a d’ailleurs le droit à une certification Dolby Vision et HDR10+ Adaptive.

L’écran propose aussi un taux de rafraichissement à 100 Hz avec le mode Fast Motion Clarity, et une compatibilité annoncée avec FreeSync Premium chez AMD et G-Sync chez Nvidia. Le téléviseur propose un port HDMI 2.1 prenant en charge le Variable Refresh Rate sur les consoles Xbox Series.

En plus de l’image, et comme souvent avec Philips, on retrouve le système Ambilight sur les quatre côtés pour augmenter l’immersion.

Le téléviseur qui veut faire du bruit

Si vous avez déjà observé les photos du produit, cela ne vous aura pas échappé : Philips veut aussi miser sur l’audio avec ce téléviseur. Il intègre en effet une barre de son Bowers & Wilkins sous l’écran et ne le cache pas du tout.

Philips y ajoute des enceintes tweeter au-dessus des haut-parleurs pour « une meilleure résolution dans les hautes fréquences ». La barre principale intègre trois haut-parleurs 100 mm pour les médiums/grave. La marque y ajoute bien sûr une certification Dolby Atmos.

Il faudra surtout attendre les tests pour voir ce que ce système peut offrir.

Date de sortie et prix

Le téléviseur OLED+986 sera disponible à partir du 4e trimestre 2021 au tarif indicatif de 4999 euros. On est clairement sur un produit très haut de gamme chez Philips.

Philips a également dévoilé les prix de la gamme OLED936 présentée plus tôt.

48 pouces : 2299 euros

55 pouces : 2499 euros

65 pouces : 3499 euros.

Le lancement est également prévu pour le 4e trimestre.