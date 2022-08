L’excellent TV Philips OLED 55 pouces (Ambilight et HDMI 2.1) est à prix cassé

Aujourd’hui, Ubaldi propose une offre à ne pas manquer. On retrouve le TV 4K OLED de chez Philips (55 pouces), un TV immersif qui passe de 1 699 euros à 882 euros seulement.

Quand on parle de téléviseurs OLED, LG vient souvent en tête. Néanmoins, d’autres constructeurs arrivent à sortir du lot comme Philips par exemple. Il propose des téléviseurs OLED de bonne qualité compatibles avec les meilleures normes vidéo, profitant même d’une connectique HDMI 2.1 (idéale pour les consoles next-gen), sans oublier la fonction exclusive Ambilight sur 3 côtés. Le modèle 706 de Philips est parfait pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux surtout maintenant qu’il perd plus de 800 euros sur son prix initial.

Ce TV Philips 55OLED706 est intéressant pour …

Sa dalle OLED 4K de 55 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 et ses fonctionnalités gaming

Initialement à 1 699 euros, le TV Philips 55OLED706 de 55 pouces se trouve actuellement en promotion à 882 euros sur le site Ubaldi.

De l’OLED avec supplément Ambilight

Le TV Philips 706 propose une conception des plus immersives avec sa dalle de 55 pouces aux bordures fines. Sa dalle est confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Le TV fournit également une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et ne fait pas l’impasse sur les meilleures normes vidéo. On retrouve le HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Ce que l’on apprécie grandement dans les téléviseurs de chez Philips, c’est bien la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience très immersive et plus dynamique.

Idéal pour les sessions de jeu

Il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 FPS. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Même la fonction Ambilight sur 3 côtés, activable d’un simple bouton depuis la télécommande, s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion. De plus, l’écran est rafraichi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Pour parfaire le tout, le TV tourne sous Android TV : vous pourrez donc profiter d’un système d’exploitation fluide et d’une navigation facilitée dans cette interface. Elle donne accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa pour contrôler votre TV avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

