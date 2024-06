Philips Hue prépare une lampe de chevet connectée pour vous réveiller en douceur

La gamme d'éclairage connectée de Philips, Philips Hue, devrait voir arriver dans son catalogue une nouvelle lampe simulant le lever de soleil.

C’est sur le site d’HueBlog que fuitent les premières images de la future lampe connectée de Philips. La nouvelle venue de chez Philips Hue serait une lampe de chevet qui simulerait le lever de soleil.

Hello Sunshine

Ce n’est pas la première fois que Philips s’aventure sur le terrain des lampes à gradient. Présenté en 2021, le Gradient Signe est un tube lumineux qui permet de moduler les couleurs pour s’adapter à son environnement. Il est revenu en 2022 en se déclinant sous la forme d’une lampe de table et de sol ainsi qu’avec une fonctionnalité « lever de soleil ». Une fonctionnalité qu’il est possible de personnaliser en choisissant son heure d’activation, sa puissance ou encore sa durée.

Selon les informations données par HueBlog, cette nouvelle née de chez Philips porterait le nom de Twilight. On se retrouverait avec une lampe de chevet d’environ 33 centimètres de haut. Les premières images de l’objet connecté indiquent une lampe capable d’éclairer votre table de chevet, ce qu’il y a de plus classique, mais elle disposerait également de LED à l’arrière.

Un interrupteur à deux boutons, situé au-dessus de la lampe, lui permettrait assez classiquement de s’allumer ou de s’éteindre, mais il pourrait aussi lui permettre de faire défiler différents profils enregistrés. On retrouverait aussi une fonction d’automatisation du sommeil. La Hue Twilight simulerait alors un coucher de soleil jusqu’à ce qu’elle s’éteigne complètement.

Le site nous indique que les deux sources lumineuses pourraient être contrôlées indépendamment l’une de l’autre via la technologie Multi Source Light de Philips. Le tout pouvant fonctionner via une applique murale. On retrouve aussi des informations techniques sur la lampe : elle serait disponible en deux coloris, noir et blanc. Sa luminosité maximale serait de 4 000 Kelvins pour 1380 lumens.

Ces informations n’ayant pas été communiquées officiellement par Philips, son prix et sa date de sortie restent encore à découvrir.

