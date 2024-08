Comment la nouvelle application Philips Hue va vous simplifier la vie à la maison

Pionnier dans le monde des ampoules connectées, Signify continue de déployer des nouveautés pour son écosystème Hue. Les dernières concernent l’application qui gagne quelques fonctionnalités malignes.

La nouvelle application Philips Hue // Source : Signify

Si vous avez beaucoup d’ampoules connectées Philips chez vous, la dernière mise à jour de l’application Hue est faite pour vous. Comme l’a remarqué le site HueBlog, la version 5.23 de l’application inclut de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs et utilisatrices avancées.

Disponible sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google, la mise à jour fait d’abord apparaître une petite icône de recherche sur la page d’accueil. Coincée dans le coin inférieur droit, l’icône de loupe permet de faire apparaître un champ de « recherche universelle ».

La nouvelle « Recherche universelle » intégrée à Philips Hue // Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Ce dernier vous permet de trouver facilement les contrôles pour une pièce, une lampe en particulier ou même d’avoir sous la main les différents « scénarios » lumineux que vous souhaitez, le tout sans avoir à farfouiller dans les sous-menus de chaque pièce.

Une fonctionnalité très pratique pour celles et ceux qui collectionnent les ampoules connectées et qui ont un écran d’accueil surchargé. Il est presque étonnant que Philips ait attendue si longtemps pour implémenter un outil pourtant si simple.

Des fonctionnalités de sécurité améliorées

La recherche universelle n’est heureusement pas la seule nouveauté amenée par cette nouvelle version de l’app. Si vous utilisez des « automatisations » au moment de votre lever ou de votre coucher, vous pourrez désormais les contrôler depuis un bouton connecté ou un variateur Philips Hue. Auparavant, ces accessoires étaient limités à des fonctionnalités plus basiques comme le contrôle de certaines lampes selon l’heure de la journée.

Enfin, pour celles et ceux qui ont investi dans les caméras de surveillance Philips Hue, ou les capteurs de contacts et autres accessoires destinés à sécuriser le domicile, les raccourcis pour activer ou désactiver le système d’alarme seront plus facilement accessibles. De quoi gentiment compléter les fonctionnalités d’IA que l’application avait gagné lors de la mise à jour vers la version 5.22.

Côté design, l’appli affiche aussi un écran d’accueil simplifié qui n’indique plus le nombre précis de lampes allumées dans chaque pièce. Un changement certes mineur, mais qui pousse le minimalisme légèrement à outrance puisque, par défaut, les cartes semblent maintenant bien trop grandes et bien trop vides.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est encore possible de modifier la taille de ces dernières via l’option « Modifier l’onglet maison » nichée dans le menu en haut à droite de l’écran d’accueil.

