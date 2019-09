Au XXIe siècle, alors que tout se commande à la voix ou au smartphone, Signify lance le Hue Smart Button permettant d’allumer et d’éteindre ses ampoules Philips Hue en appuyant sur un bouton… Une invention qui peut sembler ridicule, mais qui est bien plus intelligente qu’il n’y parait.

Les packs d’ampoules Philips Hue sont en solde à toutes les occasions possibles et imaginables. Il y a donc de fortes chances pour que vous soyez équipés d’au moins une de ces ampoules connectées qui permettent d’éclairer votre intérieur aux couleurs de l’arc-en-ciel. Problème : s’il devient facile de contrôler la luminosité chez soi à la voix grâce à un Google Home ou un Amazon Echo, ou via son smartphone, cela manque pour certains d’une simple interface tactile.

Jour….nuit….

Conscient de ce problème, Signify a donc inventé… l’interrupteur. L’idée peut sembler bête dit comme cela, mais elle est en réalité bien plus intéressante qu’il n’y paraît. Ce petit bouton — présenté sans fil sur les visuels — permet donc de contrôler ses ampoules d’un seul clic. Mais là où on pourrait dans un premier temps penser qu’il s’agit d’un simple switch ON/OFF, comme les interrupteurs classiques, ce Philips Hue Button se connecte au pont Philips Hue et peut s’adapter aux préférences de l’utilisateur.

Signify explique qu’il est possible de configurer ce bouton afin qu’il active rapidement un préréglage enregistré au préalable et dépendant de l’horaire. Ainsi, un clic le matin peut allumer les lumières d’une couleur froide, tandis qu’un clic le soir pourrait les faire briller d’une teinte plus chaude. Ce n’est bien sûr qu’un exemple et il existe bien d’autres possibilités, d’autant que Signify offre également une autre interaction en pressant le bouton et en le maintenant appuyé quelques secondes.

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient profiter de toute cette technologie sans dénaturer leur intérieur d’un petit furoncle blanc, Signify a également pensé à un modèle ressemblant à un interrupteur traditionnel, à fixer au mur.

Une prise connectée

En plus de ce bouton-poussoir et de ses nouveaux luminaires à filament, le catalogue de Philips Hue s’étoffe également avec une nouvelle prise. Connectée en Bluetooth à l’application, celle-ci permet de contrôler une lampe traditionnelle non connectée depuis son smartphone.

La prise et le bouton sont tous deux prévus pour le mois d’octobre, respectivement à 40 et 20 dollars.