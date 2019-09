Philips Hue, les ampoules connectées de la marque Signify, avait également quelques annonces pour l’IFA 2019. La marque a présenté sa gamme Filament, qui reprendra les styles des ampoules Edison pour correspondre aux intérieurs à l’ancienne.

L’IFA de Berlin n’est pas que l’occasion de découvrir de nouveaux PC ou téléviseurs. Avec l’avènement de la domotique, il est également devenu un bon repère pour qui cherche à connecter sa maison.

Sur ce terrain, Philips Hue a fait office de pionnier pour démocratiser les technologies domotiques, particulièrement sur les ampoules. Mais la concurrence, de Xiaomi notamment, se fait rude, et c’est pourquoi il est temps de passer à la seconde étape : offrir du choix.

Philips Hue se veut « à l’ancienne »

Un petit frein à l’adoption des ampoules connectées est tout simplement… leur style. Ayant parfois un peu trop l’apparence de produits technologiques, ne convenant ainsi pas à tous les intérieurs, les ampoules connectées se sont avant tout focalisées sur leurs connectivités.

Jusqu’à maintenant. Avec sa nouvelle gamme Filament Collection, Philips Hue fait revenir le style Edison et ses larges bobines dans la tech. Ainsi, ces ampoules qu’un bar ancien ne renierait pas peuvent se connecter à tout l’écosystème Hue et être utilisées comme n’importe quelle autre ampoule du constructeur, ajoutant plus de charisme à l’ensemble.

La collection Filament sera rendue disponible dès aujourd’hui en Europe. L’ampoule classique est vendue 24,99 euros, celle allongée 27,99 euros et un globe plus large est disponible à 32,99 euros.