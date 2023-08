Philips Hue concurrence à présent Ring et Nest sur la sécurité connectée

Philips a annoncé plusieurs produits relatifs à la sécurité sous l'égide de sa branche Signify, connue jusqu'à présent pour les éclairages connectés « Hue ».

Les cambrioleurs n’ont qu’à bien se tenir… mais Ring et Nest pourraient aussi avoir du souci à se faire. Les deux marques, spécialisées dans la domotique et les dispositifs de sécurité domestiques (caméra de surveillance et sonnettes connectées), ont désormais un concurrent supplémentaire, porté qui plus est par un géant de l’électronique : Philips. Par le biais de sa branche Signify, connue notamment pour les dispositifs d’éclairage « Hue », le groupe hollandais a annoncé le lancement de nouveaux produits de sécurité attendus à compter de cet automne.

Parmi eux, les caméras Philips Hue Secure, offrant un flux vidéo 1080p et de bonnes capacités pour la vision de nuit, mais aussi des capteurs de contact.

La caméra, vous la voulez avec ou sans-fil ?

Dans le détail, ces caméras Philips Hue Secure seront commercialisées cet automne, en versions filaire et sans-fil. Elles permettent notamment de parler à un visiteur se présentant devant chez vous et peuvent être configurées pour fonctionner de concert avec les dispositifs d’éclairage Philips Hue installés dans votre intérieur, mais aussi avec une éventuelle alarme, de manière à dissuader plus efficacement des intrus.

Comme le rapporte Engadget, les deux caméras sont également capables de détecter les mouvements… mais de manière intelligente, en différenciant les animaux des humains. Signify promet en outre un chiffrement de bout en bout pour le flux vidéo et a présenté un pied permettant de tenir la version filaire de la caméra sur une table, un bureau ou n’importe quelle autre structure plane en intérieur.

Coté prix, la version filaire est annoncée à 200 euros, mais il faudra débourser 250 euros pour le modèle sans-fil fonctionnant sur batterie.

Notons que Signify a de plus annoncé une mouture équipée d’un projecteur RGB embarqué. Cette dernière est probablement la plus adaptée à une utilisation en extérieur et son projecteur pourra être déclenché (et réglé dans n’importe quelle couleur) depuis l’application Hue sur votre smartphone. Mais attention, cette version n’arrivera sur le marché qu’en début d’année 2024 et sera vendue plus cher, à 350 euros environ.

On apprend par la même occasion que l’application Hue sera mise à jour avec l’ajout d’un centre de sécurité dédié permettant de gérer ces nouveaux produits plus facilement, et de contacter plus vite les services de police en cas d’infraction.

Derniers accessoires annoncés par Signify : les capteurs de contact que nous évoquions plus haut. Ces derniers sont conçus pour se coller sur les portes et les fenêtres (entre autres), afin d’être averti si quelqu’un les ouvre. Eux aussi peuvent être synchronisés avec les éclairages Hue de votre intérieur pour activer par exemple l’allumage automatique de toutes les lumières d’une pièce si les capteurs détectent une ouverture ou fermeture suspecte d’une porte ou d’une fenêtre. Côté prix, il faut cette fois tabler sur 40 euros pièce et 70 euros pour un pack de deux capteurs.

