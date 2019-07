Philips annonce The One, son tout nouveau téléviseur 4K HDR qui se veut le plus complet possible.

The One. Un nom qui peut sembler un peu prétentieux pour un produit qui annonce tout de suite sa volonté d’être le seul à mériter votre attention. Pourtant, sa fiche technique se montre à la hauteur de ses ambitions, ou presque.

Sa référence exacte est PUS73X4 et l’on retrouve en son sein bon nombre des points forts de la marque jusqu’alors. The One tourne en effet sous Android TV 9 Pie et embarque le processeur de traitement d’image maison, le P5. Une référence depuis plusieurs années déjà, que l’on retrouve sur le meilleur téléviseur de la marque.

Du HDR pour tous

Là où The One se démarque, c’est dans sa capacité à gérer le contenu en 4K HDR. Il est en effet compatible avec tous les standards, dont le HDR10+ et le Dolby Vision, un combo que l’on retrouve sur très peu d’appareils actuellement (les constructeurs faisant le choix entre l’un ou l’autre). Seul bémol, il s’agit de LCD et non d’OLED.

Philips a par ailleurs noué un partenariat complet avec Dolby et propose également ici la technologie Dolby Atmos pour une meilleure restitution sonore.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Ambilight et assistants

Philips oblige, The One est doté de l’Ambilight sur trois côtés pour éclairer votre mur de manière dynamique aux couleurs de votre image et ainsi améliorer l’immersion pendant la lecture de contenu. Un classique aujourd’hui chez Philips.

Enfin, pour un package complet, le téléviseur est à la fois compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour toutes les tailles

The One se décline en sept tailles différentes : 43″, 50″, 55″, 58″, 65″, 70″ et 75″. Son prix démarre à partir de 750 euros et on attend le prix des autres modèles.