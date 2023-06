La démesure électrique : pourquoi la nouvelle Porsche Mission X est hors normes

Porsche a soulevé le voile sur son dernier projet ambitieux, une hypercar entièrement électrique qui promet d'apporter un vent de renouveau dans l'univers des véhicules de sport. Son nom : Porsche Mission X. Elle est conçue pour la vitesse et la performance pure.

Malgré les débats récurrents autour des carburants synthétiques, il semble de plus en plus évident que les constructeurs automobiles sont destinés à s’immerger entièrement dans le monde de l’électrique. Porsche en est un exemple frappant avec sa gamme Taycan. Cette marque emblématique a déjà entamé sa conversion au 100 % électrique, et semble déterminée à maintenir le cap.

Porsche, la légendaire marque de voitures de sport, a révélé son dernier concept – une hypercar biplace entièrement électrique, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. Baptisé la « Mission X », cette audacieuse création s’annonce comme une révolution pour la marque et ses aficionados. Si les moteurs resteront silencieux, les réactions des fans de longue date risquent d’être plus bruyantes.

75 ans de Porsche

L’annonce a été faite la veille de l’ouverture de l’exposition « 75 ans de voitures de sport Porsche » au Musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen. C’est ici même, le 8 juin 1948, que la 356 « No. 1 » Roadster devenait le premier véhicule à porter le nom de Porsche, marquant la naissance de la marque de voitures de sport.

La Porsche Mission X est un phare technologique pour la voiture de sport du futur. Elle rejoint ainsi les icônes des voitures de sport des décennies précédentes : comme la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder, la Mission X donne une impulsion décisive au développement de futurs concepts de véhicules a déclaré Oliver Blume, PDG de Porsche AG

Mesurant 4,5 mètres de long pour 2 mètres de large, la Mission X est une hypercar relativement compacte. Son empattement de 2,73 mètres correspond aux dimensions de la Carrera GT et de la 918 Spyder. Dotée de pneus mixtes, elle arbore des roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière, favorisant la dynamique de conduite.

Un soin particulier a été apporté aux roues de cette étude de concept. Des aéropales quasi transparentes sont positionnées sur l’essieu arrière, conçues telles des turbines pour un meilleur refroidissement des freins de roue. Sa forme sculpturale et ses surfaces musclées font écho à la fois à Porsche et à Ferrari, combinant l’audace de ces deux marques de légende.

Mais que sait-on des performances de cette hypercar ?

On prévoit que la Mission X sera le véhicule homologué le plus rapide sur le mythique et dangereux circuit Nürburgring-Nordschleife où Tesla vient de récupérer le record pour une voiture électrique. Son rapport puissance/poids avoisine un kilogramme par cheval, ce qui est colossal. Autrement dit, la Mission X devrait offrir une puissance de 735 kilowatts (kW) ou 1 000 ch pour un poids de 1 000 kg. Comme la Mission R, elle devrait utiliser des moteurs synchrones à aimants permanents (PSM).

En ce qui concerne la recharge, la Mission X dépasse largement les standards actuels. Grâce à son architecture de système de 900 volts, elle se charge environ deux fois plus vite que le modèle actuel de Porsche, le Taycan Turbo S, qui a une puissance de recharge de 270 kW.

La batterie de la Mission X devrait pouvoir passer de 5 à 80 % en moins de 15 minutes. La Mission R annonçait une puissance de charge maximale de 350 kW pour une batterie d’une capacité de 82 kWh installée au centre, derrière les sièges, avec une recharge en 15 minutes. Cette disposition dite E-Core centre la masse dans le véhicule et permet, tout comme un véhicule à moteur central à propulsion conventionnelle, une « excellente agilité ».

Bref, la Porsche Mission X est bien plus qu’une voiture électrique : elle représente une vision audacieuse de l’avenir des voitures de sport. Les fans de la première heure pourraient bien rester perplexes face à ce virage radical. Mais une chose est sûre : Porsche veut entrer dans l’ère de l’électrique.

