Porsche imite Tesla et va créer son propre réseau de charge rapide

Porsche vient d’annoncer de manière surprenante que l'entreprise allait commencer à construire son réseau propriétaire de charge rapide, à l’instar de Tesla.

Depuis presque une décennie maintenant, Tesla est le seul constructeur à posséder son propre réseau de charge rapide. Cela va changer prochainement, suite à l’annonce de Porsche faite aujourd’hui : un réseau propriétaire de bornes de recharge rapide va être construit en Europe, dont pourront bénéficier les Taycan et futurs modèles électriques de la marque allemande.

Des possibilités de recharge plus complètes pour Porsche

Actuellement, les possesseurs de Porsche Taycan n’ont d’autre choix que d’utiliser le réseau IONITY pour recharger le plus rapidement possible leur voiture lors de grands trajets en Europe. Le constructeur vient d’annoncer que cela va changer, avec une arrivée de points de charge possédant chacun entre 6 et 12 bornes pouvant charger chacune à 350 kW.

Porsche prévoit de déployer ses propres stations de charge rapide le long de la majorité des autoroutes d’Europe. Cela permettra d’offrir aux clients une expérience de recharge de haute qualité tout en complétant le réseau IONITY. Un design unique soulignera le caractère spécial des stations de charge Porsche au monde extérieur.

Porsche a annoncé vouloir proposer également des salons « lounge » à proximité de ses chargeurs, pour que les propriétaires puissent se retrouver et échanger durant les pauses où les voitures se rechargeront.

Porsche reconnaît que l’infrastructure de charge est un prérequis à la mobilité électrique

Le PDG de Porsche, Oliver Blume, a reconnu aujourd’hui qu’on ne pouvait pas être sérieux dans la mobilité électrique sans avoir une infrastructure de charge qui tienne la route :

Un prérequis important à l’électromobilité est une recharge simple et rapide. C’est pourquoi nous sommes actuellement en train de travailler sur les détails d’un concept pour nos propres stations de charge rapide. Nous allons choisir des lieux attractifs pour ces dernières, afin d’offrir à notre clientèle l’expérience la plus confortable et rapide possible.

Toutefois, le constructeur n’a pas encore donné de date quant au déploiement de son réseau de charge, laissant penser que ce ne serait pas pour tout de suite. À l’heure de la mobilité électrique grand public, est-ce une bonne solution de commencer à construire un réseau propriétaire, ou faudrait-il plutôt investir dans des infrastructures accessibles à tous ? Le futur nous dira si l’idée de Porsche est la bonne ou non.