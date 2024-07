De la 5G dans les smartphones à moins de 100 euros, c’est l’objectif de cette nouvelle puce

Qualcomm dévoile cet été le Snapdragon 4s Gen 2, son nouveau SoC destiné à rendre la technologie 5G plus accessible sur les smartphones d’entrée de gamme.

Le Snapdragon 4s Gen 2 est une version édulcorée du Snapdragon 4 Gen 2 sorti l’an dernier. Ses propriétés sont révisées à la baisse pour écraser encore un peu plus son prix.

Objectif principal : de la 5G sur tous les smartphones, comme l’explique Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des téléphones mobiles chez Qualcomm : « La plateforme mobile Snapdragon 4s Gen 2 représente une avancée significative pour rendre la technologie 5G plus accessible, afin que davantage de personnes puissent naviguer dans le monde à la vitesse de la 5G ».

Une puce optimisée à la baisse

Cette puce est conçue sur une architecture 4 nm, ce qui permet d’améliorer l’efficacité énergétique et les performances globales du processeur. Il intègre une configuration composée de deux cœurs Cortex-A78 et six cœurs Cortex-A55.

Ces cœurs fonctionnent à des vitesses d’horloge légèrement réduites par rapport au Snapdragon 4 Gen 2, avec des fréquences de 2 GHz et 1,8 GHz respectivement.

Cette configuration permet de maintenir un équilibre entre performances et consommation d’énergie, essentiel pour les appareils d’entrée de gamme.

Quid des performances ?

La partie graphique est confiée à un Adreno dont la version n’a pas été précisée.

Les tests réalisés sur le Poco M6 Pro 5G – qui intègre un 4s Gen 2 – montrent un SoC capable d’exécuter PUBG Mobile sans trop de souci, mais avec beaucoup de concessions.

Ici, il faudrait s’attendre à des performances légèrement inférieures. D’autant plus que ce SoC ne prend en charge que les modules RAM LPDDR4x-4266 (environ 30 % plus lents que LPDDR5). A contratio, le stockage est en UFS 3.1, ce qui assure de bonnes vitesses de transfert.

Les smartphones équipés d’un Snapdragon 4s Gen 2 pourront gérer des écrans HD+ à 120 Hz ou Full HD+ à 90 Hz. On perd donc le Full HD+ à 120 Hz de son prédécesseur.

Un volet photo pas inintéressant

En termes de photographie, le Snapdragon 4s Gen 2 peut gérer deux modules photo. Cependant, il ne supporte pas les capteurs de 108 Mpx, contrairement à sa version non « s », se limitant à des modules de 84 Mpx. Il permettra de capturer des vidéos FHD jusqu’à 60 images par seconde.

Ajoutons que son processeur d’images (ISP) peut combiner plusieurs prises de vue pour produire une image plus nette. En outre, il gère aussi la stabilisation vidéo numérique.

Connectivité et autonomie

L’un des points forts du Snapdragon 4s Gen 2 est sa connectivité 5G. Bien que le modem intégré soit légèrement moins performant que celui de la version précédente, avec un débit descendant limité à 1 Gb/s (vs. 2,5 Gb/s), il reste suffisant pour la plupart des usages courants.

Le Snapdragon 4s Gen 2 est également compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Il gère le codec aptX Adaptative pour l’audio.

En termes d’autonomie, l’efficacité énergétique du Snapdragon 4s Gen 2, combinée à une gestion optimisée de la batterie, devrait permettre aux smartphones équipés de ce SoC de bénéficier « d’une journée entière » d’autonomie, assure Chris Patrick.

Sortie en 2024

Qualcomm a clairement indiqué que l’objectif principal du Snapdragon 4s Gen 2 est de rendre la technologie 5G plus accessible.

« Grâce à une ingénierie de pointe, nous avons réussi à trouver un équilibre entre un prix abordable, des performances élevées et une autonomie de batterie d’une journée entière, ainsi qu’un accès généralisé à la 5G pour des expériences mobiles plus avancées », ajoute son vice-président.

Le premier smartphone équipé du Snapdragon 4s Gen 2 devrait être lancé par Xiaomi avant la fin de l’année 2024.