Cette nouvelle puce Qualcomm va faire du bien aux photos des smartphones pas chers

Qualcomm termine de mettre à niveau sa gamme de processeurs mobiles avec le lancement de son Snapdragon 8 Gen 4. Ce nouveau SoC entrée de gamme devrait équiper un premier smartphone chinois très bientôt.

Qualcomm donne le coup d’envoi de son nouveau Snapdragon 4 Gen 2. Dédié aux appareils les plus abordables, ce nouveau SoC cherche à moderniser l’entrée de gamme en adoptant quelques nouveautés modestes, mais bienvenues. Elles devraient théoriquement permettre d’aboutir à des mobiles accessibles plus rapides, et disposant d’un panel un peu plus étoffé de fonctionnalités.

Côté spécifications, le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (alias SM4450) s’appuie sur la gravure en 4 nm de Samsung Foundry. Il regroupe deux coeurs hautes performances Cortex-A78 cadencés à 2,0 GHz et six coeurs haute efficacité Cortex-A55 opérant à 2,0 GHz eux aussi. Tout ce beau monde est censé permettre 10 % de performances en plus par rapport au Snapdragon 4 Gen 1. A priori, Qualocmm n’apporte par contre aucune nouveauté particulière à la partie GPU de son SoC… mais le groupe se rattrape sur la partie photo.

Une partie photo plus musclée pour l’entrée de gamme

Outre la prise en charge de mémoire vive LPDDR5 jusqu’à 3200 MHz et le support de stockage en UFS 3.1, le Snapdragon 4 Gen 2 peut en effet gérer, désormais, une caméra de 108 Mpx, deux caméras de 16 Mpx (pour un total de 32 Mpx) ou un capteur sans latence d’obturation. La puce est par ailleurs dotée d’un filtrage temporel multi-caméras (MCTF) qui permet de booster la réduction du bruit numérique lors de l’enregistrement de vidéos. Le nouveau Snapdragon 4 Gen 2 supporte en outre la capture vidéo en 1080p à 60 FPS, les vidéos 720p au ralenti à 120 FPS, et peut aussi gérer l’Electronic Image Stabilization (EIS).

Source : Qualcomm

Qualomm évoque pour le reste la prise en charge des écrans Full HD+ à 120 FPS et permet à son SoC entrée de gamme de supporter la technologie Quick Charge 4+ tout en exploitant les connectiques USB-C 3.2 Gen 1. Côté connectivité, on retrouvera enfin un modem Snapdragon X61 5G compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1 avec aptX pour l’audio. Toujours pas de Wi-Fi 6 au menu donc…

Quoi qu’il en soit, ce nouveau Snapdragon 4 Gen 2 devrait se concrétiser très prochainement sur mobile. Nous devrions en effet le voir équiper des smartphones en masse sur le second semestre 2023, notamment chez les constructeurs chinois Redmi et Vivo qui seront les premières marques à pouvoir en profiter. Selon toute logique le Redmi Note 12R, en fuite depuis quelques jours, devrait d’ailleurs être le premier appareil à s’équiper d’un Snapdragon 4 Gen 2. Il est attendu en Chine ce 30 juin.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.