La tentative de Razer pour réduire le bilan carbone de vos achats

En parallèle de la COP27, Razer a annoncé Restorify. Ce service permet aux clients de la marque de payer une compensation carbone pour leur commande au moment de régler.

Compenser le bilan carbone de vos commandes chez Razer. C’est ce qui vous sera bientôt proposé sur le site officiel de la marque américaine, qui a annoncé ce 8 novembre un nouveau service au nom relativement évocateur : « Restorify ». Placée sous l’égide de la division Razer Fintech, et dévoilée en marge de la COP27, cette nouveauté va permettre aux clients Razer de payer un supplément pour compenser les émissions carbone liées à leurs achats. La chose sera proposée au moment de régler, pour des montants qui iront vraisemblablement, et en fonction des commandes, de quelques dizaines de centimes à quelques euros.

Razer a par ailleurs indiqué qu’au travers d’un accord avec Amazon Web Services (AWS), Restorify s’aventurera bien au-delà des seules limites de son site officiel. En tout, 100 000 partenaires seront concernés à différents degrés, sur un total de 150 pays.

Cette solution reste sans doute imparfaite, mais paraît un peu plus intéressante que le greenwashing grossier tenté par la marque en 2021.

La neutralité carbone en ligne de mire

Cette initiative de grande ampleur s’inscrit pleinement dans les objectifs environnementaux de Razer, qui souhaite pour rappel atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Par le biais de Restorify, Razer souhaite aussi aider ses partenaires à accélérer leur propre mouvement vers la neutralité carbone. Ce service veut enfin rendre, à son échelle, les crédits carbone plus lisibles, traçables et transparents.

« Dans notre propre voyage vers le zéro carbone, nous avons réalisé qu’il y a des difficultés de croissance et que tous les crédits carbone ne sont pas égaux. Avec Restorify, nous espérons que notre nouvelle approche des crédits carbone favorisera une plus grande responsabilité et une plus grande transparence dans la compensation des émissions carbone », explique dans un communiqué Min-Liang Tan, CEO et co-fondateur de Razer.

Comme le précise Windows Central, l’achat de compensation carbone, bien que courant au niveau des entreprises, n’est pas encore très répandu auprès des particuliers. Ces crédits ont par ailleurs pour inconvénient de ne pas être toujours faciles à tracer. Sur ce point, Restorify fait mieux que beaucoup de solutions concurrentes. Le service n’autorise que les compensations traçables ayant des effets concrets en termes de décarbonation. Restorify délivrera par ailleurs un certificat aux acheteurs, indiquant la quantité totale d’émissions de carbone compensée par leur transaction.

Très concrètement, Restorify pourra être intégré, via AWS, par d’autres entreprises que Razer sur leurs propres magasins en ligne. Le service de Razer leur sera proposé sous la forme d’un module à ajouter à leur boutiques. Par ce biais, entre autres (Restorify compte aussi sur un panel d’outils permettant, notamment, d’aider les entreprises à calculer les émissions carbone générées par leurs produits), la marque aux serpents promet d’accompagner vers la neutralité ses partenaires et plus de 50 000 sites marchands.

