Razer présente une barre de son pour faire péter les watts de votre setup gaming

Ces jours-ci se déroule le CES 2023 à Las Vegas, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies du monde. Razer y est présent et y a fait plusieurs annonces de nouveaux produits, dont la barre de son Leviathan V2 Pro, suite de la Leviathan V2. Selon la marque, il s’agit de « la première barre de son au monde à formation de faisceau avec IA de suivi de la tête ».

Une barre de son Razer pour votre setup gaming

Des barres de son, il en existe plein, conçues pour un setup TV, mais Razer commercialise depuis quelques années des modèles dédiés aux ordinateurs, faits pour être placés sur un bureau. La Razer Leviathan V2 Pro s’inscrit dans la continuité des modèles précédents, avec des fonctionnalités supplémentaires. Elle se veut donc compacte et simple à installer, mais il faut reconnaître qu’un bureau assez profond est nécessaire.

Sur le dessus, on trouve une molette pour régler le volume et allumer ou éteindre l’appareil, mais aussi quatre autres boutons pour gérer le son. En plus de la barre, un caisson de basse est fourni, qu’on pourra installer sous le bureau pour éviter l’encombrement. La Leviathan V2 Pro prend également en charge Razer Chroma RGB avec trente zones d’éclairage.

De quoi conserver l’identité même de la marque : les LED RGB. On peut les synchroniser avec tous les autres produits gaming de Razer : casque gaming, souris gaming, clavier gaming, etc. De quoi créer des effets, des scènes, etc.

Une barre de son qui vous suit, pour mieux restituer le son

Le constructeur a indiqué être en partenariat avec THX pour la partie audio et Audioscenic pour la partie audio 3D. Il souhaite fournir « une scène sonore surround tout en s’assurant que les utilisateurs sont toujours dans la bonne position pour une expérience d’écoute optimale ».

La Leviathan V2 Pro dispose d’une caméra infrarouge ainsi que d’une intelligence artificielle pour suivre les mouvements de la tête de l’utilisateur. Razer veut offrir un son 3D immersif en adaptant les faisceaux audio en fonction du positionnement de la tête du joueur en temps réel.

On compte d’ailleurs deux modes d’écoute THX Spatial :

Le mode stéréo avec un casque virtuel

Le mode multicanal avec des haut-parleurs virtuels simulant un home cinema complet

Prix et disponibilité de la Razer Leviathan V2 Pro

Razer a annoncé que sa prochaine barre de son sera disponible à partir du mois de février au prix de 489,99 euros sur son site ainsi que dans ses magasins physiques.

