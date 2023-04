Razer Stream Controller X : un rival du Stream Deck tout en compacité

Razer revient à la charge sur le marché des boîtiers de contrôle pour streamers. Après son Stream Controller, massif, complet, mais coûteux, la marque aux trois serpents dégaine son Stream Controller X : une variante plus compacte et nettement moins dispendieuse.

Comme quelques autres avant lui, Razer cherche à se poser en alternative à l’allemand Elgato sur le marché des boîtiers de contrôle voués aux streamers. Après avoir lancé un premier Stream Controller, le constructeur singapourien annonce cette semaine le Stream Controller X. Moins complet, certes, mais plus compact et beaucoup moins coûteux que son grand frère, ce nouveau venu est d’ores et déjà disponible en France à un tarif de 180 euros… en lieu et place des 270 euros réclamés pour le Stream Controller que l’on connaissait jusqu’à présent.

« Nouveau venu dans l’écosystème de Razer dédié au streaming, le Razer Stream Controller X est l’outil parfait pour accompagner les streamers dans la création de leurs contenus, les sessions de jeux ou discussions animées avec la communauté », commente sobrement Razer dans son communiqué. De notre côté, on retient surtout que, pour son prix, l’accessoire est relativement bien pourvu.

Un compagnon efficace pour animer son stream

Motorisé par le logiciel Loupedeck, le Stream Controller X dispose de 15 boutons LCD configurables pour contrôler des lumières ambiantes, diffuser des sons et effets personnalisés durant le stream, ou tout simplement pour passer d’une application à une autre — le tout d’un seul geste. Razer indique à ce propos que son accessoire est compatible avec la plupart des plateformes de diffusion. Parmi elles, OBS Studio, Twitch, ou encore Streamlabs, entre autres. La suite Adobe, FinalCut, Voicemod, mais aussi Spotify et les dispositifs Philips Hue sont également pris en charge.

Pour configurer ces différents outils logiciels sur le Stream Controller X, il suffira d’installer les plug-ins correspondants depuis la boutique Loupedeck. La chose se fait simplement, à l’aide d’un simple « drag and drop » explique Razer. L’écosystème Loupedeck permet enfin de mettre en place des profils prédéfinis. Parfait pour aider les streamers à gagner en souplesse lors de leurs diffusions.

Source : Razer Source : Razer Source : Razer

En parallèle, le Stream Controller X est livré avec un support magnétique antidérapant et amovible, offrant une inclinaison à 50 degrés. Cela étant, il reste 10 euros plus cher que l’Elgato Stream Deck Mark 2, proposé pour sa part à 170 euros sous nos latitudes.

Les différences entre les deux dispositifs ne sont pas nombreuses. Le Stream Deck MK.2 dispose lui aussi de 15 boutons à affichage LCD, supporte peu ou prou les mêmes logiciels et services, et profite d’un design très similaire. Ce dernier mise pour sa part sur un magasin d’applications et plug-ins bien à lui : le Stream Deck Store, développé par Elgato.

