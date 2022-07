Razer lance le Stream Controller : une alternative au Stream Deck d’Elgato

Razer annonce le lancement du Stream Controller. Il s'agit d'un produit destiné aux streamers et visant à concurrencer le célèbre Stream Deck d'Elgato.

Si vous avez déjà suivi un streamer sur Twitch, vous avez sans aucun doute entendu parler du Stream Deck, cet accessoire très populaire de la marque Elgato. Comme son nom le suggère, il s’agit d’un accessoire permettant d’assister le streamer pendant ses diffusions en direct en lui offrant sous la main des commandes rapides et personnalisables. C’est un outil populaire et très puissant, notamment pour sa capacité à s’adapter aux installations et configurations de chacune et chacun.

La concurrence ne fait jamais de mal et c’est Razer qui vient mettre au défi le géant du secteur avec l’annonce du Stream Controller. Un produit qui reprend des fonctions du Stream Deck, mais avec de vraies particularités plutôt bienvenues.

Des raccourcis de toutes les sortes

Là où le Stream Deck d’Elgato se contente de proposer des raccourcis personnalisables avec ses petits écrans LCD, le Stream Controller de Razer va plus loin dans son design. On retrouve 12 écrans boutons tactiles avec retour haptique sur une grille de 4 x 3, mais aussi 8 boutons programmables numérotés au-dessous et 6 curseurs analogiques sur les côtés.

Comme avec le Stream Deck, vous allez donc pouvoir assigner des raccourcis comme un changement de scène avec l’un des boutons au centre. Les curseurs analogiques sur les côtés seront très pratiques pour faire des réglages rapides sur le volume des différentes sources : votre micro, le navigateur ou encore le jeu en cours. Les huit boutons sous les écrans sont pensés pour basculer d’un espace de travail à un autre. Par exemple, passer de vos raccourcis OBS à des raccourcis de montage vidéo pour YouTube.

La connexion au PC se fait par un câble USB-C vers USB-A de 2 mètres. Razer promet une compatibilité avec macOS et Windows à travers l’installation du logiciel Loupedeck.

Si vous êtes connaisseur du secteur, le design de l’appareil va forcément vous rappeler le Loupedeck, un fabricant finlandais qui a plusieurs fois connu le succès sur la plateforme Indiegogo. La marque avait annoncé un investissement de la part de Razer en septembre 2021. Un rapprochement qui semble avoir porté ses fruits.

Le logiciel de gestion de Loupedeck propose une galerie de plug-ins pour personnaliser l’expérience produit. Razer promet aussi une intégration avec Twitch, OBS Studio, Streamlabs, Spotify, Voicemod et les classiques du montage (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Adobe Audition, etc.).

Le Razer Stream Controller est disponible dès ce 14 juillet 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.