Razer : gagnez en précision sur Valorant et CS2 grâce au Snap Tap mode

Le clavier Razer Huntsman V3 Pro propose un nouveau mode Snap Tap qui facilite la pratique du Counter-strafing sur les FPS compétitifs. La fonctionnalité arrive gratuitement dans le cadre d'une mise à jour de firmware.

Razer lance une nouvelle fonctionnalité pour son clavier gaming haut de gamme Huntsman V3 Pro à destination des joueurs compétitifs les plus exigeants : le Snap Tap. La marque promet un gain de réactivité de précieuses millisecondes lors des mouvements sur des jeux comme Valorant et Counter-Strike 2.

Razer vous aide à maitriser le Counter-strafing

La particularité de ces deux jeux réside dans leurs mouvements. Quand vous avancez ou effectuez des pas de côté (straffing), votre personnage a une certaine inertie qui ne l’arrête pas instantanément sur place. Or, pour être précis dans ces jeux, il est fortement recommandé d’être immobile, ce qui vous transforme cependant en cible facile.

Les joueurs ont donc l’habitude d’effectuer de nombreux mouvements latéraux, mais de minimiser cette inertie grâce au Counter-strafing, en appuyant rapidement sur la touche inversée au mouvement précédent. L’objectif est donc de garder une certaine précision tout en restant difficile à éliminer.

La fonctionnalité Snap Tap promet de rendre le counter-strafing encore plus facile à exploiter, en retirant la nécessité de lever son doigt d’une touche pour activer le mouvement sur une autre. Les changements sont ainsi instantanés et permettent en théorie une plus grande précision dans ce genre de situation.

On tâchera de tester la fonctionnalité pour mettre à jour notre test du Huntsman V3 Pro TKL. Le Snap Tap n’est donc compatible qu’avec ce modèle et ses différentes déclinaisons et peut d’ores et déjà être utilisé en mettant à jour le logiciel Razer Synapse ainsi que le firmware du clavier.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !