Le Realme GT Master Edition serait lancé en Europe à un prix très attrayant

Le site 91Mobiles a obtenu le prix de lancement en euros du Realme GT Master Edition et il s'avèrerait plutôt intéressant.

Le 22 juillet dernier, Realme annonçait en Chine la Master Edition de son Realme GT, déjà présenté en juin dernier. Si le smartphone n’a pour l’instant été lancé qu’en Chine, son lancement européen se précise. Le site 91Mobiles a en effet obtenu les différentes configurations et le prix en euros du téléphone.

Contrairement à ce que son nom laisse présager, le Realme GT Master Edition n’est pas une version plus premium du Realme GT classique. Il s’agit en fait d’un smartphone avec une fiche technique un peu moins haut de gamme et quelques compromis notamment au niveau du SoC. Le smartphone profite ainsi d’un écran Full HD+ Oled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, identique à celui du Realme GT. Il en va de même pour le module photo du Realme GT Master Edition, identique à celui du Realme GT avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels.

C’est essentiellement sur le processeur et la batterie que Realme a réalisé quelques compromis pour la Master Edition du realme GT, puisque cette version propose une batterie de 4300 mAh et une puce Snapdragon 778G, contre 4500 mAh et un SoC Snapdragon 888 pour le Realme GT en version plus classique. Au dos, on ne retrouve pas non plus le cuir végétal qu’arborait le Realme GT, mais un dos en verre plus convenu.

Un lancement attendu sous les 400 euros

Alors que le Realme GT Master Edition n’a pour l’heure été annoncé qu’en Chine, le site 91Mobiles a pu obtenir le détail des versions proposées en Europe ainsi que leur prix de lancement. Selon le site indien, le smartphone serait proposé en deux versions avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La première version serait proposée en Europe au prix de 349 euros tandis que la version avec 246 Go de stockage s’afficherait à 399 euros.

Ce prix finit de positionner le Realme GT Master Edition comme une déclinaison un peu plus accessible que le Realme GT classique. Pour rappel, le smartphone a été lancé en France au prix de 449 euros pour 8/128 Go et à 599 euros pour 12/256 Go.