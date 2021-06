Realme GT officialisé en France : le bolide qui veut rouler sur les flagships

Le Realme GT arrive en France avec une fiche technique ambitieuse et un tarif relativement abordable pour faire mal aux smartphones plus premium.

Cela fait quelque temps que nous entendons parler du Realme GT, smartphone déjà officialisé en Chine, mais qui devait encore fêter son arrivée sur le continent européen. Le voici désormais lancé en France, aux côtés notamment de son tout premier robot aspirateur — le Realme TechLife Robot Vacuum — que nous avons eu la chance de tester

Un smartphone qui aime les voitures

Dans l’ensemble, le Realme GT français reprend l’esthétique et les promesses de son homonyme chinois : il se présente comme un flagship killer avec notamment un Snapdragon 888 puissant en son sein. Côté design, la marque cherche à évoquer le milieu de la course automobile. Les initiales GT, pour « gran turismo », signifient d’ailleurs très probablement cela.

On le ressent particulièrement sur le modèle jaune qui s’habille de cuir végétal surmonté d’une bande noire en verre. Cet aspect bicolore semble en effet sortir d’une voiture de course et cette version est subtilement appelée « Jaune Racing ».

Le Realme GT met en avant son « système de refroidissement VC en acier inoxydable de nouvelle génération, qui joue un rôle essentiel dans les performances de pointe durables du téléphone en utilisant l’acier inoxydable pour optimiser la structure de dissipation de la chaleur du téléphone ». Le smartphone promet ainsi de garder son sang-froid avec 50 % plus d’efficacité que s’il utilisait un système en cuivre classique.

Écran 120 Hz et chargeur de 65 W

Évoquons aussi la batterie de 4500 mAh rechargeable avec un bloc de 65 W livré dans la boîte. 35 minutes suffiraient ainsi pour retrouver 100 % d’énergie à en croire le communiqué de presse.

Pour le confort de prise en main, c’est surtout le poids qui est vanté : le Realme GT ne pèse en effet que 186 grammes. Il faut aussi retenir qu’on a ici un écran plat et percé dans le coin droit avec une diagonale de 6,43 pouces, un affichage AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, on trouve un triple module photo arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels dédié à la macro. À l’avant, la caméra selfie offre une définition de 16 mégapixels.

Enfin, vous pouvez compter sur un smartphone compatible avec le réseau 5G.

Prix et disponibilité du Realme GT en France

Deux déclinaisons du Realme GT existent :

8/128 Go à 449 euros

12/256 Go à 599 euros

Du 21 au 25 juin, vous trouverez la première version à 369 euros sur AliExpress. Du 21 au 22, vous trouverez aussi une offre de réduction sur Amazon, à 399 euros. Amazon qui réduit aussi le prix de la version plus sophistiquée à 499 euros, également du 21 au 22 juin. Vous avez tout suivi ?

En plus du coloris jaune, vous trouverez le smartphone également en argent et en bleu. N’hésitez pas à lire notre prise en main du Realme GT pour en savoir plus.

Sachez par ailleurs que des montres connectées Realme Watch 2 et Watch 2 Pro ont aussi été officiellement présentées.