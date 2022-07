Le Realme GT équipé d’un Snapdragon 888 n’est qu’à 349 € pour le Prime Day

Grâce au Prime Day, le Realme GT fait partie des smartphones les plus abordables pour profiter de la grande puissance du Snapdragon 888. C’est d’ailleurs la version 12 + 256 Go qui passe à 349,99 euros contre 599 euros à son lancement.

Si Realme a récemment sorti son GT Neo 3, le modèle classique est loin d’être obsolète. Le Realme GT se montre toujours efficace et performant grâce à sa puce Snapdragon 888. Celle-ci a de bons restes et tiendra la cadence que ce soit pour une utilisation classique ou poussée. Et la bonne nouvelle c’est que la configuration la plus haute perd 250 euros de son prix d’origine à l’occasion du Prime Day.

Le Realme GT offre…

Un écran Super AMOLED à 120 Hz

Un SoC puissant : Snapdragon 888

Un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Lancé au prix de 599 euros, puis remisé à 429,99 euros, le Realme GT avec 12+256 Go est désormais affiché à 349,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un véritable flagship killer

Sorti en 2021, le Realme GT est un smartphone qui mise surtout sur sa puissance. Il intègre la puce haut de gamme de Qualcomme en 2021 : le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM ici. Bien que ce dernier ait été remplacé par le 8 Gen 1, il délivre une puissance considérable qui répond absolument à tous les besoins, de la création jusqu’aux jeux 3D en qualité optimale.

Il offre donc une expérience utilisateur sans ralentissement, le tout accompagné d’un écran AMOLED de 6,43 pouces rafraîchis à 120 Hz pour une agréable fluidité. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Sinon, le GT est compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 W. Comptez une bonne demi-heure pour passer de 10 à 100 % d’énergie.

Au look sportif

L’appareil de Realme mise sur un look évoquant les voitures de course. Le terme « GT » évoque un smartphone rapide et puissant tel une voiture de course. Même au niveau du coloris, le choix du jaune racing, garni d’un bandeau noir qui descend du bloc photo évoque le look des bolides de courses.

En parlant de photo, on a droit à un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels. Si la photo n’est pas son domaine de prédilection, le Realme GT proposera tout même des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité. Enfin pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 16 mégapixels qui réussit à bien conserver les détails du visage. Sachez qu’il est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT.

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022 ?

