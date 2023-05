Le Realme GT avec le puissant Snapdragon 888 ne coûte plus que de 250 € avec ce code promo

Il est sorti en 2021, mais le Realme GT vieillit bien en étant probablement le smartphone doté du Snapdragon 888 le plus abordable du marché. Avec son rapport puissance/prix et son look de bolide de course, ce flagship killer a de beaux arguments à faire valoir, sans compter sa promotion faisant passer son prix de 449 euros lors de son lancement à 250 euros chez Cdiscount.

Performant et vendu à un bon rapport qualité-prix, c’est ce qui fait le succès des flagship killers. Avec ses caractéristiques, le Realme GT avait de quoi être un concurrent sérieux dans le segment du milieu de gamme et même flirter avec le haut de gamme au moment de sa sortie. Son écran AMOLED offre un visionnage agréable et le Snapdragon 888 saura tenir la cadence lors d’utilisations intensives. Aujourd’hui, le Realme GT est vendu quasiment 200 euros de moins que lors de son lancement.

Le Realme GT en bref

Les performances du Snapdragon 888

La charge rapide de 65 W

La compatibilité 5G

Au lieu de 449 euros lors de son lancement, le Realme GT (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 250 euros chez Cdiscount grâce à une réduction et au code promo 15DEAL.

Le visuel est à l’honneur

Le Realme GT arbore un design « bolide de course » avec des finitions impeccables et une texture qui ferait penser à du cuir véritable. Le style fait mouche et le visuel ne s’arrête pas ici, il nous faut aussi parler de l’écran AMOLED. Cette dalle de 6,43 pouces en définition Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend la navigation et le visionnage de vidéos le plus agréable possible. La luminosité est cependant un peu plus limitée que la concurrence, mais rien de bien gênant.

Pour la partie photo, le Realme GT dispose de trois capteurs photo à l’arrière : un capteur principal de 64 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,3) et un objectif macro de 2 Mpx (f/2,4). L’appareil photo est souvent la partie sacrifiée d’un smartphone qui cherche à atteindre le tarif le plus accessible possible, et celui-ci n’est même pas au niveau de ce qu’on attend d’un smartphone de ce prix. Il n’y a que le capteur principal qui soit intéressant, et encore, il ne fait pas non plus des folies.

Le Snapdragon 888 génial en gaming

Revenons-en à ce qui vaut vraiment le coup sur ce Realme GT : son processeur Snapdragon 888. Accompagné de 8 Go de RAM, il saura gérer efficacement le multitâche, mais surtout les jeux gourmands comme Fortnite en qualité Épique. Bien sûr, la chauffe est présente mais la gestion thermique est là pour empêcher le smartphone de vous brûler les mains et mettre le feu aux composants. Enfin, l’espace de stockage s’élève ici à 128 Go, sachant qu’une autre version du Realme GT est dotée de 256 Go de stockage.

Le Realme GT embarque une batterie de 4 500 mAh qui vous fait profiter d’une autonomie confortable, notre testeur a pu mesurer une endurance d’une journée en utilisation intensive, une journée et demie en utilisation modérée est donc envisageable. Le problème est que les sessions de veille ne sont pas si bien gérées. On peut en revanche saluer la recharge rapide de 65 W capable de faire passer la batterie de 10 % à 100 % en 30 minutes à peine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Realme GT.

Afin de comparer le Realme GT avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

