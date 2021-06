Realme Watch 2 et Watch 2 Pro officialisées : deux montres connectées aux prix très agressifs

Realme a officialisé ses Watch 2 et Watch 2 Pro, deux nouvelles montres connectées qui confirment la stratégie tarifaire agressive du constructeur chinois.

Cela ne fait même pas un an que Realme s’est positionné sur le marché des montres connectées, et pourtant, déjà trois modèles composent son catalogue. La Realme Watch première du nom a été introduite le 31 août 2020, suivie quelques mois plus tard de la Realme Watch S (et Watch S Pro).

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour accueillir un nouveau modèle répondant au nom de Realme Watch 2, accompagné de sa déclinaison Pro. Et l’idée initiale du fabricant reste la même : proposer des smartwatch qui vont à l’essentiel, mais avec un tarif tout particulièrement agressif.

Un design qui en rappelle un autre

La Realme Watch 2 arbore un écran tactile LCD de forme carrée et aux bords arrondis. C’est ici un retour aux sources pour Realme, qui reprend le format de sa toute première Watch après des cadres ronds sur la gamme Watch S. La petite dalle mesure 1,4 pouce, pour une définition de 320 x 320 pixels.

Cette tocante connectée propose cinq niveaux de luminosité et une ribambelle de cadrans au choix : 10 sont dynamiques, d’autres personnalisables, et au moins 100 styles seront disponibles dans l’application Realme Link. Côté batterie, comptez sur un accumulateur de 315 mAh pour une autonomie annoncée de 12 jours.

Realme Watch 2 : moins de 60 euros

La firme de l’Empire du Milieu s’inspire de la Watch S en termes de bracelet, avec du silicone en guise de matériau. La marque ne donne cependant aucune précision sur le poids du modèle ni sur la présence, ou pas, d’une certification IP pour résister à l’eau et la poussière.

La Realme Watch 2 sera disponible au prix de 54,99 euros dès le 16 juin 2021 sur le site de Realme et d’Amazon.

Une version pro pour les sportifs

La Realme Watch 2 Pro sort les muscles et cible avant tout les sportifs. Le groupe promet de « puissantes améliorations en termes de fonctionnalités, d’affichage et d’autres caractéristiques d’expérience utilisateur ». Côté écran déjà, ce modèle en propose un de 1,75 pouce, pour une définition de 320 x 385 pixels.

En matière de capteurs, la Realme Watch 2 Pro embarque un capteur oxymètre de pouls (SpO2) pour suivre le taux d’oxygénation dans le sang, un capteur de fréquence cardiaque ou encore un système GPS à double satellite qui apporterait une grande précision en matière de positionnement.

Realme Watch 2 Pro : prix et disponibilité

Montre sportive oblige, un total de 90 modes sportifs sont disponibles pour convenir au plus grand nombre, avec plus de 100 cadrans différents disponibles. Sa batterie de 390 mAh devrait par ailleurs lui conférer une autonomie de deux semaines, assure la marque.

La Realme Watch 2 Pro sera disponible au prix de 74,99 euros dès le 16 juin 2021 sur le site de Realme et d’Amazon.

