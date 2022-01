L’abordable Realme 9 semble enfin sur le point d’entrer sur le marché

Realme nous avait habitué à commercialiser deux gammes complètes de smartphones chaque année. En 2021, les pénuries avaient néanmoins contraint le fabricant à reporter de quelques mois le lancement de son Realme 9. Il semble que l'appareil est maintenant prêt à entrer sur le marché.

Attendue initialement en fin d’année dernière, la commercialisation du Realme 9 avait été reportée à 2022, sans plus de détails, par Madhav Sheth, PDG de la société. On apprend cette semaine de GizmoChina que l’appareil serait désormais à deux doigts d’entrer sur le marché. Un numéro de modèle le désignant a en effet été aperçu dans les registres du Bureau of Indian Standards (BIS), mais aussi sur ceux de l’Eurasian Economic Commission (EEC).

Cette double demande de certification laisse entendre que la sortie du Realme 9 est sur le point de se concrétiser… du moins en Inde, en Russie et sur les autres territoires eurasiens couverts par l’EEC. Comme le rappelle par ailleurs GizmoChina, ces informations parviennent jusqu’à nous alors que Realme a officiellement lancé, lundi dernier, son Realme 9i (en illustration) au Vietnam.

Un smartphone abordable et bien équipé ?

Pour rappel, le Realme 9 devrait être décliné en trois versions : le Realme 9 « classique », le 9 Pro et le 9 Pro Plus. Comme le Realme 8 l’an dernier, l’engin devrait proposer un bon rapport équipement / prix. Les documents de la BIS et de l’EEC ne dévoilent toutefois aucune spécification technique de l’appareil. Pour l’heure, il faut donc se contenter de rumeurs éparses pour en savoir un peu plus.

Dans sa version Pro Plus, l’engin embarquerait par exemple un écran (probablement AMOLED) Full HD+ de 6,5 pouces et un SoC MediaTek Dimensity 810 ou 920. Côté photo, on y trouverait quatre caméras arrière de 50, 13, 8 et 2 Mpx, tandis qu’un module de 16 Mpx serait logé dans un poinçon en façade. Le Realme 9 Pro Plus pourrait aussi compter sur une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W du constructeur. Des rumeurs qu’il faut prendre avec prudence.

Notons néanmoins que le site spécialisé 91Mobiles prédit un lancement dès février pour le Realme 9 et ses différentes déclinaisons. Si cela se vérifie, nous devrions rapidement en savoir plus sur ces nouveaux produits.

