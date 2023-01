Vous ne l’attendiez pas, voici venir le smartphone Coca-Cola

Realme et Coca-Cola s'associent pour sortir une édition spéciale d'un smartphone de la marque chinoise. Il s'agirait vraisemblablement d'un Realme 10 siglé de la célèbre marque de Soda. De quoi s'offrir une belle publicité auprès du public indien, premier marché pour la jeune entreprise.

On a déjà vu les fabricants de smartphones utiliser une canette de Coca-Cola comme référence pour la colorimétrie de leurs capteurs photo, mais un téléphone avec à son dos la célèbre marque de soda, c’est bien une première.

Un premier rendu, que vous pouvez observer en tête de cet article, avait été rendu public récemment (via GSM Arena), mais nous ignorions alors quelle marque de téléphone se cachait derrière. Au vu des derniers posts sur le compte Twitter de Realme, le doute n’est plus trop permis.

Something is fizzing at #realme. Watch this space for more: https://t.co/Dcxkz0SBa1#StayTuned pic.twitter.com/wQkfjgOY1R

— realme (@realmeIndia) January 27, 2023