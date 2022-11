Realme 10 officialisé : la fluidité avant tout pour moins de 300 euros

Realme a présenté le Realme 10, le renouvellement de son smartphone phare en termes de rapport qualité-prix. Au programme : un SoC Helio G99 de MediaTek et « jusqu'à 16 Go de RAM » (mais dont la moitié est virtuelle) pour une bonne fluidité.

Realme officialise son Realme 10. Se positionnant sur l’entrée de gamme à moins de 300 euros, il va se retrouver sur un marché très concurrentiel, mais on sait que la force de Realme se situe là.

Un SoC Helio G99 et 8 Go de RAM pour le Realme 10

Le Realme 10 se targue de se démarquer des concurrents qui proposent un Snapdragon 680 en embarquant le SoC Helio G99 de MediaTek. Selon le fabricant, ce smartphone Realme a une efficacité énergétique améliorée de 20 % par rapport au Realme 9, un CPU 25 % plus puissant et un GPU 78 % plus performant. Il aurait obtenu un score AnTuTu juste au-dessus de 400 000.

On a aussi droit à 8 Go de RAM en LPDDR4X, pouvant être étendues à 16 Go en doublant virtuellement la RAM. Pour le constructeur, on pourra utiliser jusqu’à 18 applications « en veille » pour naviguer facilement entre elles.

Pour alimenter le tout, le Realme 10 dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge d’une puissance maximale de 33 W. Une batterie qui est enfermée dans un téléphone d’une épaisseur de 7,95 mm pour un appareil qui pèse 178 grammes. Le communiqué de la marque nous apprend que l’on pourra passer de 0 à 50 % de batterie en 28 minutes.

Un smartphone pour le gaming, mais pas que

La marque dit avoir pensé son smartphone pour le gaming notamment, puisque selon elle, on peut jouer à PUBG : Mobile à 40 FPS en mode « équilibré ». Avec 128 Go de stockage eMMC, Realme promet que l’on pourra conserver plus de 64 000 clichés. Une mémoire que l’on pourra étendre avec une carte microSD pour avoir jusqu’à 1 To supplémentaire.

Côté écran, le Realme 10 est équipé d’une dalle Amoled de 90 Hz, qui a une luminosité maximale de 1000 cd/m², le tout protégé par un verre Gorilla Glass 5 de Corning.

Sur le design, le Realme 10 reprend les grandes lignes du Realme C33 qui sortira en France dans les prochaines semaines. Les formes sont inspirées de l’iPhone, avec des tranches droites, des coins arrondis, un dos et un écran non incurvé. Contrairement au Realme C33 qui avait la caméra selfie en encoche, le Realme 10 a cet objectif placé en poinçon dans le coin en haut à gauche.

Un capteur principal de 50 Mpx

En parlant de photo justement, le Realme 10 possède un capteur principal de 50 Mpx, le Samsung JN1, et un capteur selfie de 15 Mpx. La marque met l’accent sur son mode nuit qui serait amélioré, notamment au niveau du bruit numérique et de la vitesse d’obturation.

On n’a cependant pas d’information sur le capteur secondaire que l’on trouve au dos du téléphone, mais tout porte à croire qu’il s’agisse d’un capteur de profondeur, comme sur le Realme C33.

Prix et disponibilité du Realme 10

Ce téléphone possède une prise jack 3,5 mm et est livré avec l’interface Realme UI 3.0, basée sur Android 12.

Le Realme 10 est vendu dans une unique version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 279 euros. Pour le moment, la marque n’a pas dévoilé de date de sortie. Deux coloris sont apparemment disponibles, un bleu et un modèle qui va du bleu à l’orangé en passant par le violet. À noter que le Realme 10 est garanti trois ans par la marque.

