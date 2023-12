Une excellente autonomie et un écran Amoled à 90 Hz pour seulement 169 € avec ce smartphone en promotion sur Cdiscount

Le Realme 10 est un smartphone que l'on recommande grâce à sa fiche technique équilibrée et son prix contenu. En ce moment, sa version 256 Go passe de 319 euros à seulement 169 euros.

Les smartphones à petit prix sont très recommandables, surtout maintenant que les constructeurs mettent tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Si vous cherchez un appareil efficace et pas cher, le Realme 10 est un bon candidat, puisqu’il se négocie à moins de 170 euros.

Les points intéressants Realme 10

Un bel écran Amoled rafraîchi à 90 Hz

Un processeur entrée de gamme efficace : Helio G99

Une batterie de 5 000 mAh avec un chargeur 33 W

Lancé à 310 euros, le Realme 10 (8 Go + 256 Go) s’affiche actuellement en promotion à 169,99 euros sur le site Cdiscount.

Pourquoi le Realme 10 est une bonne affaire ?

Pour moins de 170 euros, le Realme 10 pourrait presque prendre des allures d’iPhone. Il s’affiche avec un look soigné, des tranches droites et des coins arrondis qui facilitent la prise en main. Sa dalle Amoled de 6,4 pouces est suffisamment lumineuses pour afficher clairement les informations, et dispose même d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une navigation fluide.

Équipée de la puce Helio G99 avec 8 Go de RAM, le Realme 10 est capable de faire tourner le jeu PUBG : Mobile à 40 FPS en mode « équilibré ». Ce ne sera pas la meilleure expérience en jeu, mais il a le mérite de lancer quelques jeux gourmands. Autrement, il sera à l’aise sur un grand nombre de tâches. Sur la partie photo, son capteur principal de 50 mégapixels assure de bons clichés, du moins quand les bonnes conditions sont réunies. Enfin, il est capable de tenir une journée avec sa batterie de 5 000 mAh, et grâce à sa charge de 33 W, il récupère la moitié de la batterie en moins de 30 minutes. Un beau score, par rapport à certains téléphones vendus plus cher.

Pour comparer le Realme 10 avec les meilleures références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

