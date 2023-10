Pour moins de 200 €, ce smartphone Android est le meilleur choix aujourd’hui !

Si vous recherchez un smartphone équilibré et pas trop cher, le Realme 10 est un excellent investissement. Il devient même moins cher grâce à cette offre Amazon : 199 euros au lieu de 279 euros.

Même si Realme se fait très discret sur le marché français, il faut savoir que cette marque issue d’Oppo, connaît un franc succès avec ses smartphones abordables. Le Realme 10 est une référence récente proposée par la firme chinoise et a de quoi plaire : un écran fluide, une puce efficace pour les tâches du quotidien sans oublier une bonne autonomie. Aujourd’hui, le voilà sous la barre des 200 euros.

Le Realme 10 propose…

Une dalle Amoled de 90 Hz avec une bonne luminosité

Un processeur entrée de gamme équilibré : Mediatek Helio G99

Une grosse batterie couplée à un chargeur rapide

Disponible à sa sortie au prix de 279 euros, le Realme 10 (8 + 128 Go) voit son prix baisser à 199,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme 10. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme 10 au meilleur prix ?

Un modèle entrée de gamme bien loti

Avec son design inspiré de l’iPhone, le Realme 10 a un certain charme. Il possède des tranches droites et des coins arrondis qui favorisent une meilleure prise en main. Il déploie un écran Amoled de 6,4 pouces suffisamment lumineux pour afficher clairement les informations. Il est agréable à utiliser au quotidien et affiche un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une navigation plus fluide.

Là où il se démarque de la concurrence, c’est en optant pour un processeur Mediatek, plutôt que le Snapdragon 680 de Qualcomm, qui s’avère un peu plus puissant. On a donc droit à la puce Helio G99, associée à 8 Go de RAM. Dans l’ensemble, le téléphone se montre relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Le fabricant n’oublie pas l’aspect gaming sur son modèle et assure que l’on peut jouer à PUBG : Mobile à 40 FPS en mode « équilibré ».

Ce smartphone va à l’essentiel

Sur la partie photo, le téléphone dévoile un capteur principal de 50 mégapixels qui promet de capturer de beaux clichés détaillés, du moins quand les bonnes conditions sont réunies. Le constructeur met l’accent sur son mode nuit qui serait amélioré, notamment au niveau du bruit numérique et de la vitesse d’obturation.

Pour alimenter ce modèle, Realme a opté pour une batterie de 5 000 mAh. Avec un usage classique, l’appareil tient facilement une journée entière, voire plus selon votre utilisation. Et, pour couronner le tout, il y a aussi la recharge rapide de 33 W qui récupère la moitié de la batterie en seulement 28 minutes. Enfin, le Realme 10 est certifié Corning Gorilla Glass 5, ce qui lui permet de résister aux rayures et aux chocs.

Envie de découvrir d’autres smartphones pas chers ? Voici notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.