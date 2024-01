Amazon propose le prix le plus bas pour ce bon smartphone avec écran 90 Hz

Le Realme 10 est la preuve que l'on peut avoir un smartphone efficace, avec quelques caractéristiques plutôt premium, sans pour autant se ruiner. Actuellement, Amazon le propose à 179,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Il n’est aujourd’hui plus si rare de trouver, sur le marché, des smartphones abordables dont la fiche technique comprend plusieurs caractéristiques que l’on a plutôt l’habitude de voir sur des modèles plus haut de gamme. Demandez à Xiaomi ou encore à Realme. Cette dernière marque a d’ailleurs lancé il y a quelques temps un smartphone efficace à un prix très contenu, j’ai nommé le Realme 10. Entre son écran Amoled à 90 Hz et son autonomie généreuse, il se défend bien. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut actuellement le trouver en promotion avec 100 euros de réduction.

Les atouts du Realme 10

Un écran Amoled de 90 Hz

Une puce Mediatek Helio G99

Une bonne autonomie et la charge rapide

Initialement affiché à 279,99 euros, le Realme 10 est désormais proposé à 179,99 euros sur Amazon.

Entrée de gamme, oui, mais avec un écran qui vaut le détour

Avec ses tranches droites et plates, ses angles arrondis et sa grande diagonale de 6,4 pouces, le Realme 10 tente décidément de se rapprocher des smartphones plus premium en termes de design. Un format qui, en tout cas, offre une prise en main vraiment agréable. Les matériaux choisis sont certes moins nobles que sur du haut de gamme, mais l’esthétique reste très soignée. Ajoutons d’ailleurs que le Realme 10 est certifié Corning Gorilla Glass 5, ce qui lui permet de résister aux rayures et aux chocs.

L’écran n’est clairement pas en reste avec une dalle Amoled qui promet une belle luminosité. Retenons surtout le taux de rafraîchissement de 90 Hz, soit l’assurance d’une navigation très fluide. Un bon point pour ce prix.

Une charge rapide qui sauve

Le Realme 10 étant un smartphone d’entrée de gamme, la marque s’est contentée d’une puce MediaTek Helio G99 couplée à 8 Go de mémoire vive. Certes, on n’aura pas droit à des performances de haute volée, sans surprise, mais le smartphone sera tout de même capable de faire tourner certains jeux, comme PUBG : Mobile, à 40 FPS en mode « équilibré ». Quelques jeux gourmands pourront aussi être lancés, mais veillez à ne pas trop pousser les graphismes. Concernant la partie photo, le Realme 10 s’en sort plutôt bien quand les bonnes conditions, surtout lumineuses, sont réunies, notamment avec son capteur principal de 50 mégapixels.

Enfin, et c’est là l’un de ses meilleurs atouts, le Realme 10 embarque une batterie de 5 000 mAh, qui devrait garantir une autonomie généreuse. Avec un usage classique, le smartphone peut facilement tenir une journée entière, voire plus selon votre utilisation. Et pour ne rien gâcher, l’appareil s’accompagne d’une charge rapide de 33 W capable de récupérer 50 % de la batterie en seulement 28 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

