Pourquoi ce smartphone en promo à 179 € est le deal parfait pour les petits budgets ?

Vous souhaitez un nouveau smartphone, mais votre budget est limité et vous avez loupé les soldes ? Le Realme 10 devrait vous plaire, surtout qu’il revient à 179 euros seulement, au lieu de 279 euros.

Realme produit des smartphones abordables et reprend la même philosophie que son rival Xiaomi, à savoir offrir un appareil solide avec peu de concessions, pour un prix contenu. Le Realme 10 par exemple est un téléphone endurant, plaisant à utiliser et qui coûte aujourd’hui moins de 180 euros grâce à cette offre sur Amazon.

Les points intéressants du Realme 10

Un écran Amoled à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace pour les tâches du quotidien

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W

Le Realme 10 avec 8 Go de RAM et 128 de stockage est commercialisé à 279,99 euros, mais en ce moment, on le trouve moins cher sur Amazon à 179,99 euros.

Un smartphone avec les bons compromis

Avec un design assez commun, le Realme 10 affiche de belles finitions pour son tarif. La prise en main est agréable, grâce à ses bords plats, ses coins arrondis et la finesse de 7,95 mm. Il plaît pour son écran Amoled de 6,4 pouces suffisamment lumineux (1000 cd/m²) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une navigation plus fluide. Il est même résistant aux chocs, puisqu’il embarque du Corning Gorilla Glass 5 à l’avant.

Si vous aimez prendre des photos, ce modèle entrée de gamme n’est pas le plus doué, mais il propose tout de même un capteur principal de 50 Mpx. Il devrait vous permettre de capturer de bons clichés, du moins quand les bonnes conditions sont réunies. Son mode nuit a aussi été amélioré et permet d’obtenir de meilleurs résultats, notamment au niveau du bruit numérique et de la vitesse d’obturation.

Qui va à l’essentiel

Si la plupart des appareils proposés à moins de 200 euros s’équipent du Snapdragon 680 de Qualcomm, ici Realme fait le choix d’intégrer un processeur MediaTek. Animé par la puce Helio G99 avec 8 Go de RAM, le Realme 10 se montre relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Le fabricant n’oublie pas l’aspect gaming sur son modèle et assure que l’on peut jouer à PUBG : Mobile à 40 FPS en mode « équilibré ».

Concluons sur ce qui est probablement le meilleur atout du Realme 10 : son autonomie. Il sera difficile de venir à bout de sa grosse batterie de 5 000 mAh. Si nous n’avons pas eu l’occasion de le tester, il devrait tenir un jour à l’aise, voir plus, si vous êtes un utilisateur léger. Et, une fois la batterie à plat, vous pouvez compter aussi sur la recharge rapide de 33 W qui récupère la moitié de la batterie en 28 minutes.

Si vous souhaitez comparer le Realme 10 avec des références plus récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

