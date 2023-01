Recharge éclair : ce smartphone Realme s’apprête à faire exploser les compteurs

Realme a confirmé une date de présentation pour son nouveau Realme GT Neo 5. L’appareil se montrera le 9 février prochain avec sa nouvelle recharge (hyper) rapide de 240 W.

Lancé à l’approche de l’été 2022 sous nos latitudes, le Realme GT Neo 3 aura très bientôt un remplaçant, tout du moins en Asie. Comme le rapporte le site ibérique Xataka Android, Realme a en effet officialisé une date de présentation pour son nouveau GT Neo 5. L’appareil sera dévoilé en Chine le 9 février prochain à 7 heures du matin en France (14h heure locale). L’annonce de Realme s’accompagne en outre d’une confirmation que ce nouveau smartphone sera bien le premier du marché à s’équiper d’une charge rapide 240 W.

Cette recharge est pour rappel déclinée à partir de la technologie SuperVooc, développée par Oppo (maison mère de Realme)… et qui permet théoriquement de faire le plein d’une batterie d’environ 4500 mAh en tout juste 9 minutes sur secteur.

Realme GT Neo 5 : à quoi s’attendre ?

Si la fiche technique exacte de ce nouveau Realme GT Neo 5 n’est pas encore précisée, on en apprend quand même un peu plus sur cette charge rapide. Realme explique par exemple qu’elle s’appuiera entre autres sur un câble personnalisé (afin de supporter 12 ampères), mais aussi sur un double chargeur GaN (pour offrir un maximum de compacité), et sur un système de sécurité et de refroidissement plutôt complexe.

Pour le reste, nous devrions y retrouver un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à un maximum de 16 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage. Selon des fuites un peu plus anciennes, l’appareil se déclinerait en deux versions : la première serait bridée à 150 W de charge rapide, mais dotée d’une batterie de 5000 mAh. Tandis que la seconde profiterait des 240 W au grand complet, mais avec une capacité de 4600 mAh « seulement » en termes de batterie.

L’appareil serait enfin équipé d’une dalle AMOLED de 144 Hz et d’une diagonale de 6,7 pouces, et embarquerait trois capteurs photo arrière, dont un module principal de 50 Mpx. L’ensemble serait également livré avec Android 13. Plus de détails à venir d’ici un tout petit peu plus d’une semaine.

