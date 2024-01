Rolex dévoile son premier smartphone, une première pour la marque

Quand on pense à Rolex, on imagine tout de suite le luxe, les montres brillantes et le prestige. De l'autre côté, on a Realme, la marque de smartphones abordables. Et, pourtant, les deux marques se sont associées pour créer un smartphone Android.

« Si vous n’avez pas de Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie », disait Jacques Séguéla. Mais qu’en est-il d’un smartphone signé Rolex ? Realme a dévoilé un teaser, ainsi qu’une vidéo ci-dessous, révélant une collaboration avec Rolex pour créer une version spéciale du Realme 12 Pro. Ce smartphone a été conçu avec l’aide de Ollivier Saveo, un créateur renommé dans l’univers des montres de luxe.

Du milieu de gamme et un clin d’œil au luxe

Le design du téléphone est un vrai clin d’œil au luxe, avec un dos arrondi orné d’une surface en cuir bleu foncé et rehaussé de touches dorées. Son module de caméra, évoquant le cadran d’une montre Rolex Oyster Perpetual, comprend trois objectifs disposés dans un dégradé bleu foncé. Bien que la date de sortie reste un mystère, un indice se cache sur la montre : une annonce pourrait être prévue pour le 28 janvier.

Ce smartphone se distingue aussi par son téléobjectif périscope, comme le suggère son objectif rectangulaire. Le module de caméra promet un zoom stupéfiant de 120x, bien que cela soit probablement assisté par un zoom numérique. Les spécifications présumées du Realme 12 Pro+ incluent un écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, le Realme 12 Pro+ serait animé par un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Il se positionne donc comme un milieu de gamme plutôt qu’un produit premium. Cependant, Realme ne lésine pas sur les options, proposant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage flash.

C’est assez étonnant de voir Rolex, la grande marque de montres de luxe, s’associer avec Realme, qui est plutôt connue pour ses smartphones abordables. Realme, c’est le genre de marque qui vise plus à offrir des smartphones avec un bon rapport qualité-prix, pas vraiment dans le luxe.

Cela change clairement de l’image qu’on a de Rolex, une marque de luxe, connue pour son exclusivité et ses produits de qualité. On aurait plutôt imaginé Rolex avec une marque de smartphones plus haut de gamme, comme Huawei et Oppoe en Chine, mais voilà, ils ont choisi Realme. Une démarche qui contraste fortement avec la réputation et la clientèle habituelle de Rolex.