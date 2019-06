Le constructeur chinois Realme veut être le premier constructeur à intégrer un capteur photo 64 mégapixels sur smartphone. Son CEO le tease avec une première photo prise avec un appareil équipé de ce capteur.

La bataille du nombre de mégapixels revient sur le devant de la scène sur smartphone. Qualcomm nous l’avait promis : les capteurs 100 mégapixels sont proches.

Nous profitons depuis quelques mois maintenant du nouveau capteur de 48 mégapixels de Sony, mais Samsung ne va pas tarder à débouler pour tout chambouler. Le coréen a en effet dévoilé récemment le Samsung GW1 de 64 mégapixels, et Realme se veut être le premier à en équiper un smartphone.

Comme l’a repéré Android Authority, le CEO de Realme, Madhav Sheth, a posté sur Twitter une première photo prise avec un smartphone intégrant un capteur de 64 mégapixels.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) June 24, 2019