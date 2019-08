Realme donne rendez-vous dans quelques jours à ses fans pour découvrir une première mondiale : un capteur photo de 64 mégapixels intégré dans un module à quatre objectifs.

Realme. Vous devez commencer à connaître doucement, mais sûrement, le cousin de OnePlus — les deux marques sont propulsées par le même groupe BBK Electronics.

Arrivé en France avec le Realme 3 Pro, cet acteur veut se créer une belle réputation sur les smartphones au bon rapport qualité/prix. Mais la marque semble aussi vouloir être considérée pour ses innovations et n’hésite donc pas à teaser certains projets qu’elle a dans les tuyaux. Realme a ainsi déjà mentionné un mystérieux « Projet X » visant à créer une nouvelle interface logicielle.

Plus récemment, c’est sur les performances photo que son attention s’est portée. En effet, le compte officiel de Realme sur Twitter a publié un message indiquant que l’entreprise se préparait à présenter « une première mondiale en matière de technologie d’appareil photo ».

