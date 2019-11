Realme devrait bientôt produire elle-même ses smartphones, et prendre son indépendance.

Au sein de la famille BBK Electronics, qui comprend Oppo, Vivo, et OnePlus, il y a une marque qui aimerait prendre du gallon et devenir indépendante.

En quelques mois seulement chez nous, mais depuis plusieurs années ailleurs, Realme s’est fait un nom sur le marché du smartphone en attaquant frontalement Redmi de Xiaomi avec des prix tout aussi agressifs.

Pour le moment, Realme était développé au sein de la maison Oppo avec laquelle il partageait ressources et budgets, même si Realme a déjà ses propres départements de R&D et de marketing.

Écouteurs true wireless au programme

Le patron des ventes, Chung Hsiang-wei a annoncé au Digitimes l’intention pour Realme de construire son propre écosystème d’appareils et ses propres lignes de productions. Cet écosystème devrait notamment intégrer des écouteurs True Wireless, et des objets connectés.

Autrement dit, le développement des produits Realme sera indépendant de ceux d’Oppo, de la conception à la vente ne passant par la production.

La différenciation avec Oppo se fera aussi sur la stratégie. Alors que Oppo développe de plus en plus son image premium, avec le lancement de smartphone milieu et haut de gamme, Realme devrait continuer à attaquer l’entrée et le milieu de gamme.

On ne devrait donc pas avoir de si tôt un flagship Realme positionné pour attaquer un flagship Oppo.