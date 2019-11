Quelques semaines après la présentation du Oppo Reno 2, voici déjà la première image du Oppo Reno 3.

La gamme Reno doit être un succès pour Oppo, en quelques mois la marque prépare déjà sa troisième génération de smartphone avec ce nom.

Après le lancement du Oppo Reno en mai, et du Oppo Reno 2 en octobre, voici déjà le Oppo Reno 3.

Le directeur marketing de Oppo a dévoilé la première image du Reno 3 Pro 5G, c’est une bonne façon d’éviter les fuites et maîtriser la communication.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G – it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019