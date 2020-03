Realme 6 et 6 Pro officialisés : bientôt en France avec un alléchant rapport qualité/prix

Les Realme 6 et Realme 6 Pro ont été officialisés avec leur écran 90 Hz, leur charge rapide de 30 W et leur quadruple module photo comportant un capteur de 64 mégapixels. Tout cela, pour des prix très abordables. La France aussi y aura droit.

Cela faisait longtemps qu’on entendait parler d’eux, les voici désormais officiellement présentés. Les Realme 6 et Realme 6 Pro ont en effet été dévoilés lors d’un événement en Inde. Leur promesse est d’offrir plusieurs technologies intéressantes pour un prix très abordable. Bonne nouvelle pour les éventuels intéressés : les Realme 6 arriveront aussi en France.

Les Realme 6 et Realme 6 Pro jouissent tous les deux d’un écran percé dans le coin supérieur gauche. Le poinçon est cependant ovale sur la déclinaison Pro car il loge deux capteurs photo en façade. Les diagonales ne varient que très peu :

écran LCD de 6,5 pouces en Full HD+ pour le Realme 6

écran LCD de 6,6 pouces en Full HD+ pour le Realme 6 Pro

Le plus intéressant concernant les écrans de ces nouveaux smartphones est surtout le fait qu’ils profitent tous deux d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Sur les deux appareils, on trouve un dos en verre profitant de reflets irisés. La face arrière abrite aussi un quadruple module photo implémenté dans le sens vertical, en haut à gauche. Les configurations ne sont toutefois pas tout à fait les mêmes entre les deux modèles.

Avant d’entrer un peu plus dans les considérations techniques, précisons que les deux smartphones sont livrés avec une charge rapide de 30 W pour passer de 0 à 100 % en une heure.

Realme 6

Voici ce qu’il faut retenir sur la fiche technique du Realme 6 :

SoC MediaTeK Helio G90T

4, 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4x

Stockage interne de 64 ou 128 Go, UFS 2.1

Appareils photo arrière : capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) ultra grand-angle de 8 mégapixels, 119 degrés (f/2,3) capteur de profondeur en noir et blanc (f/2,4) capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4), mise au point à 4 cm

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2,0)

Batterie de 4300 mAh

Android 10 avec Realme UI

Port USB-C

Double nano SIM + microSD

Realme 6 Pro

La fiche technique du Realme 6 Pro diffère de la version classique sur certains points importants.

SoC Qualcomm Snapdragon 720G

6 ou 8 Go de RAM LPDDR4x

Stockage interne de 64 ou 128 Go, UFS 2.1

Appareils photo arrière : capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) ultra grand-angle de 8 mégapixels, 119 degrés (f/2,3) téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,5), équivalent 54 mm capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f2,4), mise au point à 4 cm

Appareils photo en façade : capteur principal de 16 mégapixels (f/2,0) ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Batterie de 4300 mAh

Android 10 avec Realme UI

Port USB-C

Double nano SIM + microSD

Prix et disponibilité

On ne connaît pour l’instant que les prix en Inde pour les Realme 6 et Realme 6 Pro. Or, sachez que même la version la plus haut de gamme du Realme 6 Pro (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) ne vaut que 18 999 roupies, soit moins de 230 euros HT.

On imagine que les tarifs augmenteront considérablement sur le marché français, mais c’est tout de même de bon augure pour les personnes cherchant un smartphone à petits budgets. Il y a quelques jours, la marque nous a confirmé l’arrivée des Realme 6 et Realme 6 Pro en France pour « très bientôt ».