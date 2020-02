Realme 6 : écran 90 Hz, recharge rapide 30 W et capteur photo de 64 MP au programme

Arrivé l’année dernière en France, Realme a fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones avec les Realme 5 et 5 Pro. Le constructeur dévoilera très prochainement leurs successeurs, les Realme 6 et 6 Pro. En attendant, les rumeurs s’affolent.

En 2019 le marché des smartphones français voyait débarquer discrètement Realme. Contrairement à d’autres marques (notamment Oppo), ce constructeur chinois a décidé d’entrer par la petite porte. Pas de conférence grandiose, pas de smartphone premium à 1000 euros. Non, chez Realme on prend son temps.

Ainsi, le constructeur a lancé le Realme 5 et sa déclinaison Pro en fin d’année, deux modèles qui ont surpris par leur excellent rapport qualité-prix (environ 200 euros). Pour démarrer l’année 2020 sur la même dynamique, Realme s’apprête à dévoiler les Realme 6 et 6 Pro, les dignes successeurs des 5 et 5 Pro. En attendant la conférence de présentation du 5 mars, les rumeurs se multiplient. Et elles annoncent de belles choses.

Montée en gamme pour les Realme 6 et 6 Pro

Si la marque a déjà dévoilé en partie le design de ses nouveaux smartphones (dans la continuité des Realme 5 et 5 Pro) peu d’informations ont circulé sur leurs caractéristiques techniques.

Aujourd’hui, on apprend que le Realme 6 Pro devrait intégrer un écran IPS avec une définition Full HD+ mais surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une vraie prouesse sur un smartphone qui devrait être vendu moins de 300 euros.

Sous le capot, cette version Pro devrait renfermer un processeur Snapdragon 720 Go de Qualcomm, de quoi assurer des performances très correctes. Il devrait être accompagné de 4 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage. Si la capacité de la batterie reste pour le moment inconnue, des rumeurs évoquent l’intégration de la recharge rapide 30 W.

Côté photo, le Realme 6 Pro devrait passer à un capteur principal de 64 mégapixels (48 mégapixels pour le Realme 5 Pro) et ainsi tenter d’améliorer la qualité générale des photos déjà très correcte sur les modèles précédents.

Realme a déjà dévoilé les coloris de ses prochains smartphones et ils sont pour le moins originaux : bleu, orange et violet. Si la marque n’a communiqué aucun prix (logique), on peut s’attendre à un tarif d’environ 200 euros pour le Realme 6 et un moins de 300 euros pour la version Pro. Rendez-vous le 5 mars pour l’annonce officielle. Pour vous faire patienter, Realme a dévoilé le X50 Pro, son nouveau flagship killer à 600 euros.