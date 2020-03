Les Realme 6 et Realme C3 arrivent en France : le rapport qualité/prix en ligne de mire

Les Realme 6 et Realme C3 viennent d'être annoncés pour la France. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces deux smartphones qui veulent faire valoir un rapport qualité/prix alléchant.

Les Realme 6 et Realme C3 ont été officialisés il y a quelque temps déjà sur certains marchés. Les voilà maintenant qui débarquent en France avec l’ambition affichée d’offrir un rapport qualité/prix alléchant.

Le Realme 6 offre un écran percé dans le coin supérieur gauche pour loger le capteur photo frontal tandis que le Realme C3 opte pour une petite encoche en forme de goutte d’eau. Le premier dispose d’un quadruple module photo à l’arrière contre un double capteur pour le second.

Autre différence : le Realme 6 embarque son lecteur d’empreintes sur sa tranche gauche alors que le Realme C3 opte pour un capteur logé plus classiquement dans le dos. Voici ce qu’il faut surtout retenir des fiches techniques respectives des deux produits.

Realme 6

Le Realme 6 embarque un écran IPS LCD de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un mode 90 Hz. Il est propulsé par le Helio G90T de MediaTek — comme le Redmi Note 8 Pro — et existe avec 4 ou 8 Go de RAM. L’espace de stockage varie aussi en fonction du modèle de 64 à 128 Go. Quant à la batterie, elle profite d’une capacité de 4300 mAh et le téléphone est livré avec un chargeur rapide de 30 W.

À l’arrière, le capteur photo principal de 64 mégapixels (f/1,8) est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,3), d’un capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels (f/2,4) et d’un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4). À l’avant, le capteur à selfie offre une définition de 16 mégapixels (f/2,0).

Il tourne sous Android avec l’interface Realme UI et profite d’un port USB-C et d’une prise jack.

Realme C3

Le Realme C3 a lui aussi une dalle LCD de 6,5 pouces, mais avec une définition HD+ seulement. Il fonctionne avec un Helio G70 couplé à 3 Go de RAM et à un espace de stockage de 64 Go — il existe d’autres configurations, mais celle-ci est la seule vendue en France. Le téléphone mise gros sur sa batterie de 5000 mAh pour une longue autonomie.

À l’arrière, le double module photo est composé d’un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) secondé par un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, c’est un capteur de 5 mégapixels (f/2,4) qui officie pour les selfies.

Le Realme C3 profite lui aussi nativement d’Android 10. Il jouit d’une prise jack, mais souffre encore d’un port micro USB qui fait très désuet en 2020.

Prix et disponibilité des Realme 6 et C3 en France

Le Realme 6 est annoncé au prix conseillé de 229,90 euros en France pour la version dotée de 4 Go de RAM et d’un stockage de 64 Go. Comptez 269,90 euros pour profiter du modèle 128 Go. Enfin, il faudra payer 299,90 pour la déclinaison associant 8 Go de mémoire vive à un stockage de 128 Go.

Le Realme C3 lui sera proposé à 149,90 euros (3 / 64 Go).



Le Realme 6 sera lancé le 6 avril sur les sites e-commerce contre le 13 avril pour le Realme C3.

