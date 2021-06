Le Realme GT 5G se dévoile avant son arrivée en Europe

Fer de lance de la gamme Realme sur le premier semestre 2021, le Realme GT 5G s'était pour l'heure uniquement montré en Chine. Voici un premier aperçu de sa version globale, celle qui arrivera jusqu'en Europe.

Il n’a plus rien d’une nouveauté en Chine, où il a été lancé il y a déjà quelques mois, mais le Realme GT 5G va se frayer un chemin jusqu’en Europe. L’appareil avait été annoncé pour un lancement en France courant juin, en compagnie de la bêta d’Android 12. Nous sommes donc dans les clous. Par rapport au modèle chinois, cette mouture européenne affichera quelques différences.

La première saute malheureusement aux yeux : les logos de la CE (Conformité européenne) et du WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment recycling) viennent entacher l’arrière du terminal, au même titre que l’adresse du fabricant. Les deux logos sont obligatoires pour les appareils commercialisés sur le marché européen, mais certains constructeurs font un effort pour les rendre les moins visibles possibles. Ce n’est pas le cas de Realme et c’est dommage puisque la face arrière de la version chinoise était immaculée.

Le Realme GT 5G, un authentique flagship killer ?

Il est par ailleurs possible que ce modèle global (RMX2202), destiné à l’Europe, ne soit pas équipé de toutes les spécifications de son alter ego asiatique, qui profitait par exemple d’un affichage 160 Hz et d’une charge rapide pouvant grimper jusqu’à 125 W.

Le Realme GT 5G devrait quoi qu’il en soit être positionné en tant que flagship killer dans nos contrées, avec un positionnement tarifaire proche de celui adopté en Chine. En Europe, de récentes fuites suggéraient un prix les approchant les 400 euros pour le modèle doté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 450 environ pour passer à la configuration supérieure regroupant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. On ignore par contre à quel prix se négociera la variante 16 Go de RAM / 512 Go de stockage montrée en photo par GizmoChina.

L’appareil sera pour le reste proposé en deux finitions : verre (avec coloris bleuté) ou cuir vegan (coloris jaune et noir visible).