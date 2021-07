Le Realme Book se dévoile : il a tout du PC portable bureautique idéal

Après des semaines de rumeurs, le premier PC portable de Realme se montre. Attendu dans les prochaines semaines en Inde, l'appareil se destine aux étudiants avec des caractéristiques solides et un tarif abordable.

C’est un PC ultraportable de 14 pouces séduisant que Realme s’apprête à lancer, d’abord en Inde. Sobrement baptisé Realme Book, l’appareil n’est pas sans évoquer l’Apple MacBook Air, mais ses lignes rappellent aussi le Huawei MateBook 14. Il avait été aperçu il y a quelques semaines, ce qui nous avait déjà permis d’avoir une petite idée de sa silhouette.

On le découvre aujourd’hui plus en détail grâce aux informations et visuels partagés par GizNext et OnLeaks. L’occasion d’obtenir à grands traits la fiche technique d’un ultraportable à allure raisonnablement fluette (307 x 229 x 16 mm pour moins de 1,5 kg) taillé en premier lieu pour la bureautique et pressenti à un tarif de départ abordable : 40 000 roupies indiennes, soit environ 450 euros HT.

Un ultraportable idéal pour travailler

Décliné en plusieurs versions, le Realme Book pourrait notamment compter sur un processeur Intel Core i3 ou i5 de 11ème génération (Tiger Lake-U, gravé en 10 nm). L’appareil arriverait avec une licence Windows 10 et Microsoft Office, note GizNext, qui ne nous donne pas encore la liste précise des configurations proposées pour la mémoire vive et le stockage. Nous devrions vraisemblablement pouvoir compter sur au moins 4 Go de RAM et 128 Go de SSD sur le modèle de base, mais la chose méritera d’être confirmée.

Source : GizNext & OnLeaks

Côté affichage, Realme misera visiblement sur une dalle Full HD au format 3:2, tandis que la connectique s’articulerait autour d’un port USB-A et d’une sortie Jack 3,5 mm sur flanc droit, et sur deux ports USB-C côté gauche. Nous devrions aussi trouver un capteur d’empreintes digitales intégré directement dans la touche de mise sous tension. Nous ne serions toutefois pas surpris que cette fonctionnalité soit réservée aux variantes haut de gamme de ce Realme Book. C’est ce que Microsoft avait fait sur son Surface Laptop Go, par exemple.

Selon GizNext le Realme Book arrivera sur le marché indien fin août. Difficile par contre de savoir si l’appareil sera par la suite lancé en Europe et plus particulièrement en France. En la matière, rien n’est joué. D’autant qu’adapter un PC portable au marché français n’est pas toujours simple : il faut notamment passer à des claviers AZERTY. Une contrainte que Xiaomi n’a par exemple pas souhaité s’infliger. Si la marque propose depuis quelque temps déjà des laptops intéressants sur d’autres marchés, elle n’en a — pour cette raison — jamais lancé aucun en France.