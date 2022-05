Renault-Nissan : en secret, ils plancheraient sur une nouvelle marque 100 % électrique

Renault et Nissan pourraient s'associer pour créer une nouvelle marque 100 % électrique qui verrait alors le jour dès l'année prochaine.

Ça bouge pas mal du côté de chez Renault en ce moment, et notamment depuis l’annonce l’an dernier du vaste plan d’avenir Renaulution. Une nouvelle orientation pour la firme dirigée par Luca de Meo, qui souhaite notamment se concentrer sur son électrification, alors qu’elle prévoit de devenir un constructeur zéro-émission à partir de 2030. Pour cela, il compte notamment sur le lancement de plusieurs modèles, dont la Renault 5 Electrique.

Il y a quelques jours, la marque confirmait sa volonté de séparer ses activités thermiques et électriques, en créant deux filiales bien distinctes. Le but ? Travailler notamment au développement de futurs modèles branchés, mais également à leur commercialisation. Mais il semblerait que la firme au losange souhaiterait aller encore plus loin que ça, comme le laisse entendre l’agence de presse américaine Reuters, qui souligne que Luca de Meo s’apprête à se rendre au Japon.

Lancement en 2023

Un déplacement pas forcément inhabituel, quand on sait que Renault est toujours associé à Nissan dans le cadre d’une Alliance créée en 1999. Selon une source proche, le patron de la marque au losange partira pour Tokyo afin de participer à une réunion du conseil d’exploitation de l’Alliance, ainsi qu’à l’assemblée générale de Nissan. Et tout cela ne serait pas vraiment innocent d’après Reuters.

En effet, ce déplacement aura notamment pour but de convaincre la marque nipponne de se lancer dans la création d’une toute nouvelle marque avec Renault. Une idée déjà annoncée en avril dernier, sans qu’aucun détail ne soit révélé. Voilà que celle-ci revient donc sur la table, alors que cette nouvelle entité pourrait voir le jour dès l’année prochaine, avec une introduction en bourse dès son lancement.

Un constructeur 100 % électrique

Selon les premières informations, cette nouvelle marque, dont le nom reste encore inconnu, devrait se concentrer uniquement sur la production de modèles 100 % électriques. Elle permettra alors à l’Alliance Renault-Nissan d’accélérer la transition vers le zéro-émission, alors que l’Union européenne souhaite interdire la vente de voitures thermiques en 2035. La décision sur la création de cette marque serait prise en juillet.

Renault et Nissan ne seraient pas les premiers à créer une toute nouvelle marque dédiée à l’électrique. On pense notamment à Ford, qui a également fait naître une entité spécialisée dans les véhicules propres, baptisée Model E, tandis que Volkswagen va faire renaître Scout aux États-Unis. Celle-ci sera également spécialisée dans la production de modèles branchés.

