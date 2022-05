La Ford Mustang Mach-E va se recharger plus vite, mais pas que

Lancée en 2020, la Ford Mustang Mach-E s’offre une nouvelle mise à jour, afin d’améliorer sa vitesse de charge, ainsi que sa capacité de remorquage.

Cela fait déjà deux ans que le SUV électrique de Ford a vu le jour, mais pour l’heure, la question du restylage n’est pas encore sur la table. En effet, il faut généralement patienter un peu plus de temps avant qu’une voiture profite d’un coup de jeune. L’essor des mises à jour à distance facilite néanmoins le travail des constructeurs, qui peuvent améliorer plus simplement leurs véhicules.

On pense notamment à Tesla, qui propose cette technologie depuis plusieurs années, mais également Volvo ou encore à Volkswagen, qui la déploie au fur et à mesure. Mais une autre marque la propose aussi à ses clients depuis peu. Il s’agit de Ford, qui offre à sa nouvelle Mustang Mach-E la possibilité de profiter d’améliorations, sans avoir besoin de repasser au garage.

Une charge plus rapide

Parmi les améliorations apportées au premier modèle électrique de Ford, la plus importante, et sans aucun doute la plus attendue par les clients et futurs acheteurs, concerne la recharge. Selon le communiqué de la marque à l’ovale bleu, le temps de charge a en effet été nettement réduit grâce à la mise à jour. Il faut alors très précisément 37 minutes de moins qu’auparavant pour atteindre une capacité de 80 voire 90 %.

Un changement plus que radical, puisque cet exercice ne nécessite désormais qu’une quinzaine de minutes, contre plus de 50 minutes jusqu’à présent. Si le pic de puissance reste toujours à 150 kW, celle-ci est plus importante sur les derniers pourcentages, engendrant une accélération de la charge. De quoi améliorer l’expérience des utilisateurs, mais également convaincre les plus réticents qui n’avaient pas franchement envie de trop de temps à une borne.

Une meilleure capacité de remorquage

Mais ce n’est pas tout, car la Ford Mustang Mach-E fait également évoluer une autre de ses fonctionnalités, puisque les ingénieurs de la marque lui ont offert une capacité de remorquage accrue. Jusqu’alors, le SUV électrique, à deux ou quatre roues motrices selon la version, pouvait tracter jusqu’à 750 kg. Un chiffre qui passe désormais à une tonne.

Les adeptes de la conduite à une pédale, que l’on retrouve sur de nombreux modèles électriques, seront également ravis d’apprendre que cette fonctionnalité a été améliorée pour gagner en confort. Cette mise à jour est normalement déjà disponible en téléchargement pour les propriétaires actuels, tandis que les modèles sortant d’usine en sont déjà équipés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.