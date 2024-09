Roborock réfléchit à commercialiser ce lave-linge en France, et ça serait une bonne idée

Qui a dit que les machines à laver devaient être encombrantes et ennuyeuses ? Certainement pas Roborock. Avec sa Zeo Mini, le fabricant chinois bouscule les codes et nous propose un appareil compact au design futuriste.

Vous connaissez Roborock ? Ils sont connus pour leurs aspirateurs robots, mais ils ont déjà annoncé une machine à laver le linge l’année dernière… en Allemagne. Ils testent ce marché très concurrentiel.

Lors de l’IFA 2024, on a découvert la Roborock Zeo One. Alors, la Zeo One, c’est quoi ce délire ? C’est une machine à laver, mais en version mini. Genre, tellement mini que vous pourriez presque la confondre avec un casque d’astronaute. Sérieux, le design est complètement réussi. C’est tout rond, tout mignon, on dirait une machine sortie tout droit d’un film de science-fiction.

Mais attention, ne vous fiez pas à sa petite taille. Cette bestiole a été conçue pour répondre aux besoins des appartements citadins où chaque centimètre carré compte. Que vous viviez dans un 15m² à Paris ou que vous cherchiez juste une solution pour laver les fringues de bébé sans monopoliser votre machine principale, la Zeo One pourrait bien devenir bien répondre à ces besoins.

Cette petite machine propose 20 modes de lavage et de séchage différents. L’ensemble est connecté, et vous pouvez tout suivre depuis votre smartphone. Chaque type de vêtement a droit à son petit programme personnalisé. Vos sous-vêtements en soie ? Pas de souci. Le t-shirt plein de taches ? Elle gère. La Zeo One a même une certification spéciale pour le lavage des affaires de bébé (oui, vous savez les couches lavables… on a tous essayés au moins une fois).

Maintenant, la vraie question : est-ce qu’on va voir débarquer cette machine en France ? Roborock y réfléchit sérieusement.

Alors oui, le marché de l’électroménager en France, c’est très concurrentiel : Samsung, Beko, Bosch, Brandt, Candy, Electrolux, Faure, Miele et Siemens. On a nos habitudes, nos marques préférées, et on n’aime pas trop qu’on vienne chambouler tout ça. Mais soyons honnêtes, ce produit donne sacrément envie.

