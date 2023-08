Du robot-aspirateur au lave-linge séchant : voici la nouvelle ambition de Roborock

Depuis le succès du Roborock S50, la marque a évolué, passant des aspirateurs robots aux aspirateurs balais. Mais cette année, elle a choisi d'explorer un terrain tout à fait différent en présentant le Zeo One, un lave-linge séchant, lors de l'IFA 2023.

Après les nouveaux aspirateurs robots, ainsi qu’un aspirateur balai, qui lave le sol également, Roborock passe à une autre catégorie.

Entrer sur le marché du lave-linge, et plus particulièrement sur celui du lave-linge séchant, est un pari audacieux. Longtemps, ces machines ont été critiquées pour leurs performances jugées médiocres à la fois en lavage et en séchage. Pourtant, avec 96 % des ménages français équipés d’un lave-linge, soit plus de 26 millions de foyers, on comprend l’attrait de cette industrie.

Une concurrence féroce

Le marché des lave-linge est un secteur où la concurrence est féroce, dominé par des marques ayant acquis une solide réputation au fil des décennies.

Parmi les acteurs majeurs de ce marché, nous retrouvons des entreprises européennes telles que Beko, Bosch, Brandt, Candy, Electrolux, Faure, Miele et Siemens. Ces marques, fort de leurs racines européennes, ont longtemps défini les normes en matière de soin du linge et de durabilité des appareils. À leurs côtés, des géants américains comme Whirlpool et Maytag ont également marqué de leur empreinte l’industrie, en apportant des innovations technologiques et des designs modernes. Mais la concurrence ne s’arrête pas là : des entreprises coréennes, à l’image de Samsung et LG, sont venues bousculer ce marché avec leurs technologies de pointe, leurs fonctionnalités connectées et leur sens du design.

La diversité des modèles est impressionnante, avec des machines d’entrée de gamme à 199 euros et des modèles premium qui peuvent valoir plusieurs milliers d’euros. Ces derniers se distinguent par leur capacité, la précision de leur technologie pour un meilleur soin du linge, et leur dimension environnementale, en termes d’économies d’eau, d’électricité, de détergent, et de niveau sonore. Malgré tout, la majorité des consommateurs opte pour des appareils dont le coût oscille entre 300 et 600 euros. Avec un prix de vente de 1300 euros pour le Zeo One, Roborock prend clairement le parti du haut de gamme.

Technologie et innovation : le crédo du Zeo One

Face à une concurrence rude, marquée par des acteurs européens et coréens tels que Beko, Bosch ou encore Samsung, Roborock a choisi de se démarquer par la technologie. Le Zeo One se distingue par son séchage à température modérée Zeo-cycle. Celui-ci est finement ajusté par un algorithme d’intelligence artificielle et des capteurs intelligents.

Ce n’est pas tout, l’appareil est doté d’une fonction capable d’éliminer les bactéries, les squames d’animaux et les allergènes.

Une autre particularité du Zeo One est son système autonettoyant Roborock LintClear. Au lieu de devoir nettoyer manuellement le filtre à peluches, ce mécanisme collecte et élimine automatiquement les peluches. Ce souci du détail, associé à des fonctions connectées, illustre parfaitement la vision de Roborock pour une maison moderne et connectée. Enfin, fidèle à ses origines, Roborock propose avec le Zeo One un design à la fois sobre et élégant.

Quel avenir pour le Zeo One sur le marché français ?

Roborock va tester, dès la fin d’année 2023, les eaux sur le marché allemand. Si le Zeo One y connaît un succès, la marque envisagera sans doute une introduction sur le marché français. Mais à 1 299 euros, le positionnement premium du Zeo One pourrait constituer un obstacle.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.