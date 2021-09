On peut désormais transférer ses conversations iPhone vers Android, mais il y a une limitation

A partir d'aujourd'hui, il est possible de transférer vos discussions WhatsApp d'iOS vers Android, mais pour le moment, cela est limité aux smartphones Samsung.

Après une longue attente, WhatsApp va vous permettre enfin de transférer votre historique de discussions d’iOS vers Android. WhatsApp testait déjà cette fonctionnalité en bêta-test, c’est désormais disponible pour tout le monde.

📱📲 New phone, same memories.

Changing your phone no longer means losing your chat history. Starting today, you can move your WhatsApp history from iOS to Samsung. And soon across all devices. pic.twitter.com/v9WwV3YDJf

