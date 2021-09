Galaxy S22 : Samsung n’a pas besoin de s’associer à un constructeur d’appareil photo

Olympus a démenti les rumeurs selon lesquelles il travaillait avec Samsung pour concevoir le module photo des futurs Galaxy S22.

C’est devenu un véritable argument marketing du côté des constructeurs de smartphones. Depuis quelques années, ils ont conclu des partenariats avec différents fabricants d’objectifs ou d’appareils photo pour mettre en avant les capacités de leurs modules photo.

On a ainsi eu droit à Zeiss partenaire de Nokia puis Vivo, Leica avec Huawei et Sharp, Hasselblad avec OnePlus ou Oppo avec Kodak. Selon certains bruits de couloirs, même Samsung, le numéro un mondial du marché, aurait cédé à ce type d’argument grâce à un partenariat avec le japonais Olympus. En avril dernier, le leaker Ice Universe indiquait que Samsung allait collaborer avec Olympus pour ses prochains smartphones, avec des premiers résultats prévus pour le Samsung Galaxy S22. « Olympus pourrait aider Samsung notamment sur la gestion des couleurs et le traitement d’images, comme Hasselblad l’a fait avec OnePlus sur la gamme OnePlus 9 », indiquait Sam Mobile. Par ailleurs, d’autres rumeurs rapportaient que le constructeur coréen travaillerait avec le fabricant de boîtiers pour développer une technologie de stabilisation du capteur photo pour ses prochains smartphones haut de gamme.

Un partenariat démenti par Olympus

Mais finalement, il n’en serait rien. Le site néerlandais LetsGoDigital a pris soin de contacter Olympus pour savoir ce qu’il en était à propos d’un potentiel partenariat entre les deux marques : « Le constructeur japonais d’appareils photo nous a indiqué qu’il n’y avait pas de collaboration entre Olympus et Samsung. Il reste incertain s’il y a eu des discussions à propos d’une potentielle collaboration par le passé. Dans tous les cas, le module photo de la gamme Samsung Galaxy S22 ne sera pas développé en collaboration avec Olympus ».

Même son de cloche du côté d’Android Authority qui a de nouveau interrogé Olympus : « la seule communication officielle que je peux vous donner de notre côté à ce sujet, c’est que, de notre point de vue, il n’y a pas matière à en parler et rien à annoncer ».

Si l’idée de Samsung s’associant à un constructeur d’appareils photo réputé a de quoi convaincre compte tenu des nombreux partenariats de ce type dans l’industrie, il n’est pas certain qu’il s’agisse de la stratégie la plus pertinente pour le constructeur coréen. En effet, Samsung est depuis longtemps l’un des constructeurs de smartphones les plus réputés — aux côtés d’Apple, de Huawei et de Google — dans le domaine de la photo sur smartphone. Il a ainsi su créer, au cours des années, une véritable signature photo, avec des bleus et des verts saturés qui flattent la rétine. On imagine donc mal Samsung changer complètement de cap et dissoudre son expertise dans un partenariat avec un constructeur tiers.