Du ray tracing sur mobile ? Samsung y croit et partage un amuse-bouche en image

Les prochaines puces Exynos produites par Samsung pourraient démocratiser le ray tracing dans l'univers du mobile.

Samsung l’avait annoncé en grande pompe lors du Computex 2021 : ses nouvelles puces Exynos seront basées sur l’architecture RDNA 2 d’AMD, et pourront donc proposer du ray tracing.

Pour le moment, cette technologie de travail de la lumière en rayons est réservée aux consoles de dernière génération comme la PS5 et les Xbox Series X et Series S, ainsi qu’aux PC équipés de cartes graphiques compatibles.

Samsung mise sur le ray tracing mobile

Mais cela pourrait changer avec les prochaines puces Samsung. On pourrait voir débarquer du Ray Tracing sur des smartphones Galaxy de la gamme S ou Z, ou encore sur des PC de bureautique comme les Galaxy Book de Samsung. Ce pourrait en tout cas être le projet de la firme de Séoul.

Et quoi de mieux pour appuyer un projet basé sur des performances graphiques qu’une image ? Samsung a ainsi partagé sur ses réseaux sociaux cette image. À gauche, on peut voir une image sans ray tracing, et à droite, avec ray tracing.

Première constatation : il s’agit d’une image fixe. Cela ne prouve donc pas les capacités de la puce utilisée, puisqu’il faudrait pour cela voir la fluidité d’une séquence en mouvement.

En revanche, l’image nous permet bien d’apercevoir les reflets des flammes sur le char, ou encore une gestion de la luminosité un peu différente sur l’immeuble en arrière plan. On peut également apercevoir une voiture en flamme en bas à droite, qui est absente de la scène sans ray tracing.

Le ray tracing a tendance à attirer toute la couverture à lui lorsqu’on évoque les capacités graphiques. Mais le prochain SoC Exynos sera également capable d’appliquer les ombres de manière variable dans différentes parties de l’image. De quoi économiser un peu de puissance de calcul pour l’appliquer ailleurs dans l’image.