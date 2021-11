Samsung s’inspire d’Apple, la barre d’adresse peut maintenant migrer en bas d’écran sur Android

Popularisée par la dernière version de Safari sur iOS 15, la barre URL en bas d'interface est maintenant disponible sur le navigateur de Samsung pour Android. Pratique pour tout garder à portée de pouce.

Ce n’est clairement pas une première, Samsung et son navigateur Android suivent la tendance. Comme notifié sur Twitter par Dan Seifert, journaliste pour The Verge, Samsung permet désormais aux utilisateurs de son navigateur de faire basculer la barre URL en bas d’écran. Une nouveauté très inspirée de ce que propose depuis quelques semaines Safari sur iOS 15.

Pas nécessairement apprécié de tous, ce changement a pourtant pour intérêt de faciliter la navigation en mettant les principaux éléments d’interface à portée de pouce. Une solution intéressante alors que les diagonales de nos smartphones ne cessent de croître et que l’accès à la barre de recherche, souvent logée tout en haut de l’écran, devient de plus en plus compliqué à une main.

Pour arranger tout le monde Samsung, propose cette nouveauté sous la forme d’une simple option. Si vous utilisez le navigateur par défaut de Samsung sur Android, vous aurez donc le choix. Rappelons qu’il en va maintenant de même sur Safari pour iOS 15 : les réglages permettent en quelques clics de revenir à l’interface classique, avec la barre URL en haut d’écran. Une option proposée après coup par Apple pour ménager les utilisateurs mécontents de ce changement d’interface.

well gee samsung, I wonder why you suddenly decided to add this option now to your browser, I just can't fathom a guess pic.twitter.com/WTTI98OwQv

— dan seifert (@dcseifert) November 3, 2021